"بلدي الذيد" يبحث تفعيل لجنة التواصل الاجتماعي

الشارقة 24:

بحث المجلس البلدي لمدينة الذيد ومحكمة الذيد الاتحادية الابتدائية، ونيابة الذيد الكلية وإدارة شرطة المنطقة الوسطى، في اجتماع مشترك بمقر المجلس، الأربعاء، سبل تفعيل دور لجنة التواصل الاجتماعي بالمجلس، ليتسع دورها لتتولى العمل على معالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، إلى جانب العمل على التوفيق والمصالحة بين الأطراف المتنازعة في حدود الأمر بالمعروف وإصلاح ذات البين.

ونوه بن هويدن إلى أن تفعيل دور لجنة التواصل الاجتماعي بالمجلس يأتي كترجمة فعلية لرؤية المجلس البلدي لمدينة الذيد في أن نجاحه الحقيقي يكمن في إسعاد الناس، ولتحقيق هذا الهدف يسعى المجلس إلى القيام بدور يتعدى حدود الإجراءات الحكومية والمعاملات الرسمية، ليكون داعم في عملية الإرشاد الاجتماعي والإصلاح الأسري، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بما يعزز بدوره الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأكد المجتمعون على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تعزيز سبل التعاون المشترك بما ينعكس إيجاباً على دعم اللجنة في أداء دورها، وهو ما يصب نحو تحقيق أهدافها في سبيل لم شمل الأسرة واستمراريتها ومعالجة الخلافات، إلى جانب البحث عن حلول للنزاعات بشكل ودي رضائي، وصولاً إلى اتفاق أسري يضمن حقوق الجميع دون إفراط أو تفريط.

وفي ختام الاجتماع وبعد موافقة رئيس محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية، تم إقرار انتداب السيد عبيد بن حامد الطنيجي عضو المجلس البلدي لمدينة الذيد رئيس لجنة التواصل الاجتماعي بالمجلس، كعضو في لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري التابعة للمحكمة، ما يعزز بدوره من آلية تفعيل سبل التعاون بين الجانبين.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسعادة الدكتور محمد سالم الظنحاني رئيس محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية، وسعادة إبراهيم محمد النقبي رئيس نيابة الذيد الكلية، والعميد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، وراشد القابض الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وأعضاء المجلس، علي مصبح الطنيجي مدير البلدية، ومحمد مبارك بن دلموك الكتبي أمين سر المجلس، وسهيلة عوض الخاصوني من الأمانة العامة للمجلس، ولفيف من الحضور.