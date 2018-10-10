"البنية التحتية" تطلق باقة من الأنظمة المؤسسية الرقمية

الشارقة 24:

تشارك وزارة تطوير البنية التحتية في معرض جيتكس 2018، الذي تقام فعالياته خلال الفترة بين 14 ولغاية 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن منصة الحكومة الاتحادية بهدف تسليط الضوء على أحدث خدماتها الذكية، إلى جانب مبادراتها الرقمية التي من شأنها تلبية توقعات وطموحات المتعاملين، وتوفر عليهم الجهد والوقت في إنجاز معاملاتهم، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في التكامل الحكومي.

وأكدت المهندسة نادية مسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية، حرص الوزارة على المشاركة في المعرض بدورته الحالية باعتباره منصة عالمية لاستعراض أهم الخدمات والمشاريع الذكية محلياً وعالمياً، بما يدعم توجه خطط الوزارة ضمن المنظومة الرقمية حتى 2030 في سعيها للاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية، وكذلك لعرض خدماتها على المتعاملين والجهات الحكومية واطلاعهم على خطة عمل الوزارة المستقبلية في ذلك المجال.

ولفتت مسلم إلى أن الوزارة سوف تطرح حزمة من الأنظمة المؤسسية الرقمية خلال مشاركتها في معرض جيتكس، بما يتواكب وتوجهات الحكومة نحو التحول الذكي والتكاملي مع الشركاء داخل وخارج الدولة كما ستعمل على توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتحقيق التكاملية والربط الرقمي، وكذلك ترجمة لخطة الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تقديم خدمات ذات جودة تلبي احتياجات المتعاملين.

كما أشارت إلى أن المشاركة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للتعرف على آراء المتعاملين لتطوير خدماتها بما يلبي تطلعاتهم، داعية رواد المعرض لزيارة منصة الوزارة بقاعة الشيخ راشد منصة رقم 20.

كما أكدت أن وزارة تطوير البنية التحتية حققت إنجازات نوعية في مجال التحول نحو الخدمات الذكية، وأبرزها تحقيق الريادة في الحصول ضمن على أعلى 5 جهات اتحاديه في تطبيق معايير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية متمثلة في مؤشر التحول الإلكتروني/ الذكي، ومؤشر نسبة الالتزام بمعايير جودة المواقع الإلكترونية الاتحادية وجودة الخدمات الإلكترونية / الذكية.