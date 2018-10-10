"خيرية الشارقة" تطلق "لقاء مرسال الخير الأول" الخميس

الشارقة 24:

تنطلق، الخميس، أعمال لقاء مرسال الخير الأول، الذي تنظمه جمعية الشارقة الخيرية للمرة الأولى، ويستهدف دوائر ومؤسسات إمارة الشارقة الحكومية، لاختيار ممثل لها يحمل اسم "مرسال الخير"، ليكون حلقة وصل بين الجمعية والدوائر فيما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني.

وتأتي فكرة اللقاء الذي يستضيفه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لتؤكد على مكانة العمل الخيري والإنساني، وتميزه في تحقيق مستويات متقدمة من النجاح، من خلال التنسيق والتعاون والعمل المشترك.

وأكد عبد الله بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي، أن هذا اللقاء الذي يضم مسؤولي وممثلي دوائر وهيئات ومؤسسات إمارة الشارقة، يعتبر أحد أهم عناوين العمل المشترك والتنسيق عالي المستوى فيما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني عموماً، ويركز اللقاء في نسخته الأولى على أهمية اختيار كل جهة حكومية أحد كوادرها، ليكون ممثلاً لها وضابط تنسيق بين دائرته وبين الجمعية، في مختلف الأعمال والمشاريع والمبادرات التي ترتبط

ولفت إلى أن الهدف من اللقاء الذي سيكون حدثاً سنوياً، تحرص الجمعية على تنظميه وتنفيذه، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في العمل الخيري، لتحقيق أعلى مستوى من التعاون والعمل المشترك بين الجمعية والجهات والدوائر الحكومية، بما يليق بمكانة وسمعة الإمارة محلياً وعربياً وعالمياً، فهي حاضرة بقوة في قارات العالم الـ 6 من خلال مشاريع وأعمال عديدة.

مشيراً إلى أن كل تلك المشاريع التي تنفذها الجمعية بدعم ومساعدة المحسنين وفاعلي الخير والمتبرعين، تستند إلى رؤية الجمعية المتمثلة في تحقيق الريادة في التنمية المستدامة للأعمال الإنسانية، فهي جمعية خيرية رائدة في تأمين الاحتياجات الإنسانية طوال العام للمستحقين داخل الدولة وخارجها، من خلال المشاريع الوقفية والتبرعات العينية، وكل ما يسهم في دعم المحتاجين من الفئات المستحقة والأسر المتعففة.