ثابت الطريفي: "مرسم البلدية" يلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرح سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن افتتاح مرسم البلدية جاء لتلبية احتياجات المتعاملين، وتوقعاتهم، وتحقيق أقصى درجات السعادة والرضى من خدمات البلدية.

وأوضح الطريفي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن بلدية مدينة الشارقة تهدف لتنفيذ استراتيجية ورؤية حكومة الشارقة، وأهدافها المستقبلية، ويقدم المرسم 14 خدمة متنوعة للمتعاملين، ويقع في مقر الإدارة الهندسية للبلدية بمنطقة الناصرية.

وعقب الافتتاح استمع سعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى شرح تفصيلي لخدمات المرسم، يرافقه مسؤولي وموظفي البلدية.