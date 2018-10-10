"شروق" تطلق مجلساً للاستثمار بالطاقات الشبابية في الشارقة

الشارقة 24:

في خطوة استراتيجية لتفعيل دور الشباب في التخطيط للمستقبل، أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، المجلس المؤسسي للشباب، "مجلس شباب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير – شروق"، الأول من نوعه على مستوى الإمارة، معلنةً بذلك عن رؤيتها في تبني الطاقات الشابة، ودعم مبادرتها البناءة، وتعزيز دورها في تحقيق تطلعات الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة وتطوّيرها كوجهة استثمارية وسياحية وتجارية.

جاء ذلك خلال لقاء في "1971 مركز تصميم مبتكر" بالشارقة، تحدث فيه سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وفاطمة المحمود رئيسة المجلس، ومحمد السركال نائب رئيس المجلس، بحضور ندى عبد الله الطريفي رئيس مجلس الشارقة للشباب، وعدد من أعضاء المجلس وهم: عبد الله الياسي، وعبد الله الياسي، وأحمد عبد الله القاضي، وفاطمة الهرمودي، وغاية المرر، وحمده النعيمي، وصالحة السركال، وشمسة آل علي، وسلطان السويدي، بالإضافة إلى حضور وفد من مجلس الشارقة للشباب.

ويهدف المجلس إلى دعم الطاقات الشابة في الهيئة، وتمكينها بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية لإمارة الشارقة، والاستفادة منها في تحديد أبرز التحديات، واقتراح الحلول المناسبة لها، من خلال تنظيم البرامج والمبادرت، التي تتسق مع توجهات وزارة الدولة لشؤون الشباب.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: فاطمة محمد المحمود رئيسة المجلس، ومحمد جاسم السركال نائب رئيس المجلس، وأحمد عبد الله القاضي مقرر المجلس، والأعضاء عبد الله محمد الياسي، وصالحة عبد العزيز السركال، وشمسة علي آل علي، وسلطان صالح السويدي، وفاطمة أكبر الهرمودي، وغاية خليفة المرر، وحمده سلطان النعيمي.

وتتضمن مهام أعضاء المجلس تعزيز التواصل بين الشباب والجهات الحكومية، وخلق الفرص للشباب للمشاركة في القرار المؤسسي، وإعداد جلسات حوارية لمناقشة مختلف القضايا التي تهمهم، واقتراح المبادرات التي تعكس تطلعات الشباب وإيصالها للجهات المختصة، وتمثيل الشباب في مختلف الأحداث والفعاليات.

وفي هذا الصدد، صرح سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لـ "شروق"، أن إطلاق مجلس "شروق للشباب" يأتي متسقاً مع توجهات إمارة الشارقة الرامية إلى بناء مستقبل مستدام يقوم على المعرفة، ويتيح للشباب فرصة تحمل مسؤولياتهم تجاه المشاركة في هذا البناء، باعتبارهم النواة الحقيقية للمجتمعات، مؤكداً أن المجلس سيكون بمثابة منصة للاستماع إلى فئة الشباب والاستثمار في قدراتهم، حتى يسهل ذلك من عبورهم إلى المستقبل، ولضمان استمرارية الإنجازات المتميزة التي حققتها الإمارة.

وأضاف السركال، أن تأثير المجلس على الشباب إيجابي، وذلك عن طريق توظيف طاقاتهم، وتحقيق طموحاتهم، عبر مشاركة آرائهم وأفكارهم، واقتراحاتهم الريادية، التي من شأنها أن تشكل فارقاً في المشهد التنموي، وفضلاً عن كل ذلك، فأن مجلس "شروق للشباب" وغيره من المجالس الشبابية التي تزخر بها الدولة تسهم بشكل كبير في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة.

وفي سياق متصل، أعربت ندى عبد الله الطريفي رئيس مجلس الشارقة للشباب، عن شكرها لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، التي تعتبر من أوائل الجهات المبادرة لتشكيل مجلس شباب مؤسسي، يهدف إلى المساهمة في تفعيل دور الشباب في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأضافت الطريفي، أن مجلس "شروق للشباب" يجسد رؤية الدولة، وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤمن بمهارات الشباب وإمكاناتهم، داعيةً إلى إشراكهم في اتخاذ القرارات، وتوفير المنصات التي تمكنهم من مشاطرة أفكارهم المبدعة والريادية، ومنحهم الثقة عبر توفير البيئة الملائمة لهم ليتمكنوا من رسم مستقبلهم ومستقبل الدولة.

بدورها، أكدت فاطمة المحمود رئيسة "مجلس شباب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير – شروق"، الدور البارز الذي سيلعبه المجلس لكل قائد شاب في "شروق" ولكل شاب طموح في إمارة الشارقة، وتشكل هذه الخطوة الهامة إضافة نوعية على مختلف المبادرات المتنامية، لدعم وتمكين وإشراك قياداتها الشابة والشباب في الشارقة لتحقيق رسالتها ورؤيتها في الاستدامة الكاملة لاقتصاد الإمارة ومجتمعها.

وأشارت المحمود إلى أن المجلس خطوة نحو تعزيز مختلف القطاعات بعقول وسواعد شابة، لا سيما أن المهام التي تقع على عاتق أعضاء المجلس، تستند إلى الواقع العملي الذي يتطلب القدرة على صناعة القرار أو المشاركة فيه، وتنظيم الجلسات النقاشية التي تتناول اهتماماتهم، بالإضافة إلى أن المجلس سيكون بمثابة الناطق الرسمي باسم الشباب.

وتفتح "شروق" الباب أمام الشباب المواطنين العاملين لدى الهيئة للانضمام إلى المجلس، وتشترط أن يكونوا أصحاب المبادرات والأفكار الريادية، وقادرين على تنفيذ مختلف المهام التي توكل إليهم، والذين لا تزيد أعمارهم على 30 عاماً، وممن يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يمكنهم الترشح للانضمام إلى عضوية المجلس لمدة 3 سنوات.

وتسعى "شروق" في إطلاقها للمجلس إلى الاستثمار بمهارات وطموحات الشباب في الشارقة، والاستفادة من التحديات التي تواجههم في مختلف قطاعات الأعمال، وإدماجهم في آليات صنع القرار، لتعزيز مشاركتهم وتهيئتهم للنهوض بالخطط المستقبلية للهيئة والإمارة على المستويين القصير والبعيد المدى.

ويجسّد مجلس "شروق للشباب" توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مشاركة الشباب في مراكز صناعة القرار والاستثمار في طاقاتهم وأفكارهم، كما ينطلق من رؤية إمارة الشارقة التي رسخها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في اعتبار الشباب عماد النهضة المستقبلية، ومحرك التغيير الإيجابي، والنقلة النوعية على مختلف المستويات، الاجتماعية، والاقتصادية، والمعرفيّة.