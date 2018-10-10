"الوقاية والسلامة" توعي موظفي الحكومة بمفاهيم الأمن في بيئة العمل

الشارقة 24:

ضمن خطتها السنوية الهادفة لتوعية كافة أفراد المجتمع، نظّمت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، برنامجاً توعوياً عن الأمن والسلامة، تحت عنوان "الأمن والسلامة في بيئة العمل"، وذلك في مسرح سجايا الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن للقادة والمبتكرين، بمشاركة 130 موظفاً من 7 جهات حكومية بالإمارة.

حيث يأتي البرنامج إلى تحسين المعرفة بمفاهيم الأمن والسلامة في بيئة العمل، إلى جانب تحديد الأخطار المحتملة وحالات الطوارئ في العمل؛ وذلك لتفادي الحوادث في بيئة العمل بسهولة، والامتثال لتدابير الأمن والسلامة التي من شأنها حد الخطر.

وانقسم البرنامج التدريبي إلى 3 أجزاء، تضمن محاور عدة، منها: التعريف بمفاهيم الأمن والسلامة في بيئة العمل، وفوائد تطبيق برنامج الأمن والسلامة، وأيضاً التعريف بمعدات السلامة وطرق فحصها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إعداد وتطوير الأهداف والسياسات والإجراءات لبرامج الأمن والسلامة، إضافةً إلى متطلبات المواصفات العالمية لبرامج الأمن والسلامة.

وأكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، أن الهيئة تهدف إلى نشر الوعي الوقائي لدى جميع أفراد المجتمع، وهو الأمر الذي يجسد رؤية الهيئة بالوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار، حيث خصص هذا البرنامج التوعوي لموظفي الدوائر الحكومية، بهدف بث ثقافة الوقاية والسلامة.

وأوضح أنه يجب أنْ تتضمن بيئة العمل كلّ عناصر الأمان اللازمة لتوفير الحماية للموظفين، من التعرض للإصابات أو الحوادث أو الأمراض التي من شأنها التسبب بأضرار وخيمة على صحة وسلامة الموظفين.

وأشار رئيس هيئة الوقاية والسلامة إلى أن البرنامج التوعوي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت والبيئة المحيطة بالعمل من الأخطار، من خلال توعية الموظفين بالإجراءات الوقائية، وتأمين بيئة العمل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الأخطار وكيفية التعامل معها حال حدوثها.

فيما أكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة، أن نشر ثقافة السلامة المجتمعية والتوعية بالإجراءات الوقائية أولوية كبرى لإمارة الشارقة خصوصاً، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، للحفاظ على السلامة العامة، وتأمين بيئة العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشريّ الذي يمثّل ثروتنا الأولى، ومن ثَمّ فإننا نحرص على إشراك موظفينا في مثل هذه البرامج التدريبية، بل ونسعد باستضافتها في مبنى سجايا فتيات الشارقة.

وأبدى المشاركون في البرنامج شكرهم للهيئة؛ لمَا قدمته من معارف وعلوم أساسية ومهمّة بشأن سبل الوقاية من الأخطار في بيئة العمل، ستنظم الهيئة عدداً من الدورات والبرامج التدريبية لكل شريحة من شرائح المجتمع لضمان الأمن والسلامة في إمارة الشارقة.