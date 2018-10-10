سالم الشامسي يشيد بمنظومة العمل في نادي الشارقة

الشارقة 24:

أكد سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أن حصول النادي على درع التفوق في فئة النادي الرياضي، للعام الثاني على التوالي في النسخة الثانية من جائزة التميز لأندية إمارة الشارقة، يعد إنجازاً تحقق بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بالشكر والثناء لأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ولكل العاملين ومنتسبي النادي ولجميع من ساهم، وشارك في فوز نادي الشارقة بدرع التفوق العام بالدورة الثانية لبرنامج التميز لأندية إمارة الشارقة.

وخص بالشكر فرق العمل، واللجان التي أشرفت على ملف التميز، وأسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المميز، فإلى جانب حصوله على درع التفوق العام في فئة النادي الرياضي، حصد نادي الشارقة الرياضي جائزة المركز الأول في معايير الإعلام، والاتصال والتسويق، والاستثمار، بالإضافة إلى المركز الأول في معيار الإنجازات الرياضية ضمن جائزة التميز لأندية الشارقة.

وأوضح سعادة الرئيس، أن نادي الشارقة يعد صرحاً رياضياً، ومجتمعياً مميزاً، يجسد مفهوم العمل المؤسسي القائم على الإخلاص، والتفاني والعمل بروح الفريق الواحد، مما أثمر على الفوز والتميز، وتحقيق الأهداف المرسومة للنادي، كما يساهم في إظهار النادي العريق في أبهى صورة كبيئة جاذبة تعزز من مشاركة أبناء الوطن في الإمارة الباسمة شباباً وصغاراً في نشاطاته المتنوعة.

وبهذه المناسبة، تقدم الشامسي بالشكر إلى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي لحضوره، وتفضله بتكريم الفائزين بجوائز البرنامج، كما شكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعادة خالد المدفع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأعضاء لجنة التحكيم في برنامج التميز، ورؤساء مجالس إدارات الأندية بإمارة الشارقة.