سالم القاسمي يكرم الفائزين ببرنامج التميز لأندية الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، مساء الثلاثاء، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حفل تكريم الفائزين بالدورة الثانية لبرنامج التميز لأندية إمارة الشارقة، والذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي.

وفاز بجائزة الأندية التخصصية الرياضية في الفئات الرئيسية كل من: نادي الشارقة للفروسية والشطرنج، ونادي الشارقة الرياضي عن فئة التميز العام.

وفاز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي دبا الحصن الرياضي الثقافي عن فئة النادي المتميز في الأنشطة الثقافية والمجتمعية، وفي فئة النادي الأكثر تطوراً كانت الجائزة من نصيب نادي خورفكان للمعاقين، ونادي البطائح الثقافي الرياضي.

وفاز بجائزة الأندية التخصصية الرياضية في الفئات الفرعية كل من: نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي في فئة القيادة الاستراتيجية، وفاز في فئة التسويق والاستثمار كل من نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الشارقة الرياضي.

وفاز نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي عن فئة الإدارة الفنية ورعاية اللاعبين.

وفي فئة الإعلام والاتصال فاز كل من نادي الثقة للمعاقين، ونادي الشارقة الرياضي.

وأما في فئة الإنجازات الرياضية فقد فاز نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الشارقة الرياضي.

وكرم رئيس مكتب سمو الحاكم رئيس وأعضاء اللجنة العليا ولجنة التحكيم لبرنامج التميز لأندية الشارقة.

وبهذه المناسبة قدم مجلس الشارقة الرياضي هدية تذكارية إلى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي لحضوره وتفضله بتكريم الفائزين بجوائز البرنامج.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور غانم محمد الهاجري رئيس اللجنة العليا للبرنامج كلمة أشار فيها إلى أن عدد المشاركين في هذه الدورة الثانية بلغ 14 نادياً، منها 9 أندية رياضية، و5 أندية تخصصية.

ولفت رئيس اللجنة العليا للبرنامج إلى أنه تم إضافة فئة جديدة في جوائز هذه الدورة، وهي النادي الأكثر تطوراً، والتي ستسهم في تحفيز الأندية لمراجعة أعمالها وتطوير قدراتها.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على المسيرة الرياضية في إمارة الشارقة.

شهد الحفل كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وخالد المدفع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس ورؤساء مجالس إدارات الأندية بإمارة الشارقة والعديد من القيادات الرياضية.