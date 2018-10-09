"مرافق استشاري الشارقة" تستعرض إنجازاتها وخطة عملها

الشارقة 24:

بحثت لجنة المرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول، بمقر المجلس، آلية عملها خلال الفترة المقبلة، من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع، واستعرضت ما أنجزته من زيارات ومناقشات، خلال الفترة الماضية، بهدف مواصلة رؤيتها لمنظومة العمل في دوائر ومؤسسات الإمارة.

ترأس الاجتماع، سعادة عبد الله مطر خليفة عبد الله الكتبي، بحضور سعادة كل من محمد عيسى يوسف الدرمكي مقرر اللجنة، والدكتور خليفة عبيد بن دلموج، وعبد الله محمد إبراهيم سبيعان، وخليفة حميد تميم راشد الكتبي، وأحمد عبد الله الجراح، وسعيد معضد سعيد بن هويدن، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بو خلف رئيس قسم شؤون اللجان، وهدى الحمادي أمينة السر.

وتناولت اللجنة، تصوراتها حول عدد من الموضوعات الخاصة بمجال عملها، وما تسعى لتنفيذه من زيارات وتواصل مع عدد من الدوائر، وثمنت جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مجال التطوير والبناء والارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة، ومتابعة سموه الدائمة لقضايا المواطنين بنفسه، وحرصه على تذليل كافة الخدمات وتأمين العيش الكريم لكل مواطن .

وأشادت اللجنة، بجهود الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وما قدمه من رؤية عمل للمجلس والمشاريع المستقبلية، للتخطيط لمستقبل الإمارة العمراني، على أسس علمية تستشرف توجهات النمو، وتحرص على أن يكون النمو إضافة جمالية للشارقة.

كما ناقشت اللجنة، آلية استكمال زيارتها لعدد من الدوائر الحكومية، ذات الصلة بمهام أعمالها.