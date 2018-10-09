"خيرية الشارقة" توزع مساعدات على الأسر المتعففة بالأردن

الشارقة 24 – وام:

نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع دفع أجور منازل ومعونات عينية لأسر عفيفة سورية وأردنية بالأردن، تحت إشراف سفارة الدولة في الأردن، بحضور فهد العتيبي السكرتير الثالث بالسفارة.

وأكد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات في جمعية الشارقة الخيرية، أن مشروع توزيع المساعدات العينية وسداد أجور منازل اللاجئين السوريين وعدد من الأسر العفيفة في الأردن يأتي بهدف تأمين هذه الأسر، نظراً لقرب حلول فصل الشتاء، إلى جانب تقديم بطانيات شتوية لكل أسرة سورية وأردنية، بهدف توفير احتياجاتهم قبل حلول الشتاء.

ولفت إلى أن البرنامج يأتي ضمن فعاليات عام زايد، بتنفيذ الجمعيات الخيرية، تحت مظلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وإشراف مباشر من سفارة الدولة في الأردن، مشيراً إلى أن معظم الأسر التي استفادت من المشروع هي أسر تضم أيتاماً يتم كفالتهم من قبل جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع الجمعية الأردنية الخيرية لتأهيل ورعاية الأيتام والفقراء، وذلك منذ بدء الأزمة السورية.

وأوضح أن البرامج تمكن الأسر العفيفة وتعمل على تأهيل عدد من أفرادها من خلال برامج تدريبية مهنية تسهم في إدرار الدخل عليهم وتحقيق متطلبات العيش الكريم لهم، منوهاً إلى أن جهود جمعية الشارقة الخيرية تصب في صلب العمل الخيري والإنساني ودعم الاغاثة للاجئين والمواطنين من خلال برامج تنفذها في 110 دول حول العالم.

واستقبل سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة مدير إدارة المشاريع والكفالات محمد الزري، وأثنى على جهود وبرامج الجمعية بالأردن، ووجه بتقديم كل الإمكانات والدعم من السفارة لإنجاح مهام وبرامج وفود الجمعية وجميع المؤسسات والهيئات والجمعيات الإماراتية على الساحة الأردنية.

وأوضح سعادة السفير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنفذ عدداً من المشاريع الإنسانية والخيرية ضمن عام زايد، والذي يأتي تكريماً لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لما له من تاريخ وبصمات واضحة في مجالات العمل الخيري والتطوعي.