بلدية الشارقة تكرّم الطلبة المتدربين في قطاع الهندسة والمباني

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة، يوم الثلاثاء، في مبناها الرئيس، حفلاً لتكريم الطلبة المتدربين في قطاع الهندسة والمباني، بعد اجتيازهم فترة التدريب، التي جاءت في إطار برنامج حديث أطلقته البلدية، خلال العام الجاري، بمساعدة مهندسين مختصين في القطاع، لتطوير مهاراتهم الهندسية، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية التي تطبقها البلدية، ومساعدتهم للانخراط في سوق العمل، بفريق عمل مؤهل من قبل البلدية، حيث تم تكريم الطلبة بحضور المهندس خليفة بن هده السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في القطاع.

وأكد المهندس خليفة بن هده السويدي، أن هذا التعاون يأتي بموجب اتفاقية وقعتها البلدية مع جامعة الشارقة، يتم من خلالها التعاون والتنسيق في المجال الهندسي، وتقديم برنامج تدريبي للطلبة، والإشراف على مشاريع تخرج الطلبة، وحضور مناقشاتها، حرصاً من البلدية على تقديم خبراتها ومعاييرها للطلبة، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين الجانبين القائمة على ترسيخ وتطوير التعليم وأساسيات البحث العلمي التطبيقي، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والمعنوي للطلبة والاستفادة من الخبرات العملية المتاحة، وتوفير برامج تدريبية عملية تخصصية، وورش عمل، ومواضيع هندسية تصلح لمشاريع التخرج.

وأوضح أن هؤلاء الطلبة هم الدفعة الأولى من هذا البرنامج، والذي تستمر البلدية في تقديمه، للطلبة الخريجين من جامعتي الشارقة وأميركية الشارقة وكليات التقنية العليا، في تخصصات الهندسات المدنية، والمعمارية، والإنشائية، والمياه والصرف الصحي، كما يحتوي هذا البرنامج التدريبي على كل ما يخص البناء مثل اعتماد المخططات، والتدقيق الإنشائي في مواقع قيد الإنشاء، والتدقيق في مرحلة إنجاز المباني، ومراحل الصيانة والهدم وتطبيقات مختبر مواد البناء، كما تم خلاله عمل اختبارات إلكترونية للطلبة، تخص مهندسي مكاتب الاستشارات من الفئة الرابعة، حيث تم تكريم الطلبة الناجحين، ومنح فرصة أخرى للطلبة غير الناجحين.

وتعتبر هذه الاختبارات الإلكترونية، إضافة نوعية للتدريب، حيث تم خلالها دمج ثلاثة مراحل من الاختبار "تحريري، شفهي، برامج"، في اختبار واحد إلكتروني، يستغرق مدته 3 ساعات، بدلاً عن 5 أيام عمل، حسب الإجراء المتبع سابقاً، والذي كان يتم من خلاله تقديم 3 امتحانات تحتاج إلى وقت أطول، وتتطلب من المهندس النجاح بها جميعها، يتم خلالها اختبار المهندس بـ 5 مجالات تشمل التصميم الإنشائي، والتحليل الإنشائي، والمعلومات الهندسية العامة، والبرامج الإنشائية، والأكواد المعتمدة.

وأشار مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، إلى أن البلدية تحرص على تقديم الاستفادة والخبرات الاشتراطات الفنية والخدمات التي تقدمها للطبة، خصوصاً في قطاع الهندسة والمباني، والتي يولي طلبة كلية الهندسة اهتماماً كبيراً بها، باعتبارها لبنة أساسية يستندون إليها للانطلاق في حياتهم العملية بعد تخرجهم، حيث يهدف المشروع إلى اختصار الوقت والجهد التدريبي للطلبة بعد التخرج، وتجهيزهم لسوق العمل، وأن يكونوا ملمّين إلماماً شاملاً بمختلف هذه الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى البلدية.

وفي ذات السياق، أعرب الطلبة عن سعادتهم بهذا التعاون، والجهود المبذولة من قبل قطاع الهندسة والمباني في البلدية، لما يقدمه من خبرات باتت قاعدة أساسية لهم يستندون إليها في مشاريعهم ودراستهم، والاستفادة منها في حياتهم العملية، وأثنوا على الجهود التي بذلها فريق العمل معهم، مؤكدين أنها كانت تجربة مليئة بالخبرة والإفادة، آملين أن يستمر هذا التعاون وتقديم هذه الخبرات وفق أعلى المعايير والاشتراطات.