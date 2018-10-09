الشارقة تستعرض جهود معادلة معايير شبكة المدن المراعية للسن

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

ترأس الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، الاجتماع التاسع للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، يوم الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم.

وبعد المصادقة على التوصيات السابقة، بحث الاجتماع تقرير مدى التقدم في معايير برنامج المدن المراعية للسن، من قبل دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

وتطرق التقرير إلى الإحصائيات التي حققتها الدائرة حتى يونيو 2018م، حيث بلغ التقدم 134 معياراً متوفراً بنسبة تقدم بلغت 45.6% منذ يوليو من العام الماضي، و45 بحاجة إلى تحسين بنسبة تقدم وصلت إلى 40%، بينما بلغت نسبة المعايير غير المتوفرة والتي تم خفض عددها من 15 إلى 3 معايير فقط، بزيادة بلغت نسبة 80%.

وناقش الاجتماع، التقرير الخاص بتبادل المعلومات والخبرات، والذي تناول عدداً من المحاور التي تشمل: المساحات الخارجية والبنية التحتية، والنقل، والإسكان، والمشاركة المجتمعية، والاحترام والاندماج المجتمعي، والمشاركة المدنية والتوظيف، والدعم المجتمعي والخدمات الصحية، إلى جانب عدد من الموضوعات العامة مثل الندوات والورش المتخصصة، حيث بلغت 17 مشاركة من مختلف الجهات والدوائر والمؤسسات، شملت 21 تجربة، توزعت إلى 7 تجارب لجهات محلية، و16 تجربة عالمية من ورش العمل.

وتشير الإحصائيات، إلى الجهود المبذولة من مختلف الجهات المحلية في حكومة الشارقة، لمعادلة المعايير العالمية الموضوعة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.