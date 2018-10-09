شرطة الشارقة تُوظف الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم

الشارقة 24:

نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة تعريفية، حول آلية تزويد وتحليل المعلومات الأمنية للقيادات العليا، عن طريق الذكاء الاصطناعي، باستخدام الحواسيب.

قدم الورشة، النقيب محمد خليفة الزعابي مدير فرع المعلومات الأمنية بالمديرية، بحضور رؤساء الأقسام ومدراء الأفرع بمراكز الشرطة الشاملة في المنطقتين الشرقية والوسطى.

وهدفت الورشة، إلى ترسيخ مفهوم استراتيجية توظيف الذكاء الاصطناعي، في مجال الأمن وتحليل البيانات وجمع المعلومات الأمنية، التي ترتكز من خلال محاورها، على الوقاية والتنبؤ بالجرائم وتوظيفها، في دعم العمل الشرطي.

وتطرق النقيب الزعابي، إلى التعريف بالنظم الخبيرة، وهي برامج تحاكي أداء الخبير البشري، في مجال معين، عن طريق استخلاص الخبرات، وضمها في نظام يحل محل الإنسان، ويساعد في نقل هذه الخبرات لآخرين.

وأشار مدير فرع المعلومات الأمنية بالمديرية، إلى أنه يمكن توظيف هذه الأنظمة، للحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، وتعزيز قيم الإيجابية والسعادة.