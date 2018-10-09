"اجتماعية الشارقة" تنفذ 9818 برنامجاً لكبار السن

الشارقة 24:

تساهم أندية الأصالة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ من خلال تنفيذيها "9818" من الأنشطة والبرامج اليومية لمنتسبيها من فئات كبار السن، خلال النصف الأول من عام 2018م، في إطار خطتها الهادفة لدمج كبار السن بالمجتمع.

وأكدت خلود آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية، أن أندية الأصالة البالغ عددها 9 نَوادٍ، تقدم خدماتها على مستوى أفرع الدائرة في إمارة الشارقة، بهدف تحسين نوعية الحياة الكريمة لكبار السن من خلال خلق بيئة تواصلية فعالة، بعيداً عن العزلة التي يواجهها البعض في المنازل.

وأضافت مدير إدارة الرعاية المنزلية، أن فكرة الأندية جاءت لتقديم حزمة من البرامج والأنشطة التي تتيح ممارسة الفعاليات خلال الفترة النهارية، في مجالس ومراكز ترفيهية صحية ورياضية واجتماعية بالقرب من الأماكن السكنية، لضمان اندماج فئة كبار السن بالمجتمع.

ولفتت إلى أن الأعضاء الملتحقين بالنادي والبالغ عددهم 685 عضواً، يمارسون كافة الأنشطة، ومن أبرزها برنامج "الحركة بركة" وبرامج "رياضة جماعية" وبرامج "توعية جماعية" و"رحلات ترفيهية"، و"زيارات ميدانية"، إلى جانب الورش الثقافية والدينية والترفيهية، والمحاضرات التوعوية؛ بالإضافة إلى مختلف المعارض والمهرجانات والفعاليات المجتمعية المختلفة.

وأكدت آل علي أن الأندية تعمل ضمن مشروع الخطة سنوية، وفق رؤية وأهداف الدائرة الاستراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن في جميع المجالات التي يحتاجها كبار السن، والتي تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية الرياضية والمهنية التنموية والدينية والثقافية والترفيهية، التي تلبي كافة التطلعات لتحقيق رؤية مستدامة لاستراتيجية الشارقة مدينة مراعية للسن.

أجواء تسودها الألفة والمحبة..

وتعبر الوالدة أم عبد اللطيف؛ عن شعورها؛ مؤكدة أن نادي الأصالة جمعها مع صديقات الطفولة اللواتي ضعن في زحمة الحياة، وكان آخر لقاء لها بهن عند "الفرجان القديمة خلال فترة الستينات من القرن الماضي"، مشيرة إلى أنها تمكنت من استغلال مواهبها في الحياكة وعمل المجسمات التراثية، علاوة على الرعاية الصحية والفحوصات الدورية التي يخضعون لها.

موضحة أن الجميع في المكان يعيشون كأسرة واحدة تجمعهم الألفة والمحبة مثل الإحساس الذي كان طاغياً في الماضي، موجهة تحية تقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي قدم لهم الكثير وما زال يقدم، مرددة أنه قدم لهم هدية لا تقدر بثمن، إذ أن بفضل توجهات سموها وفر النادي لهن كل الاحتياجات، من البرامج المجتمعية والدينية والرياضية والصحية.