مؤتمر الاستثمار في المستقبل ينطلق بالشارقة 24 الجاري

الشارقة 24:

تعلن اللجنة المنظمة لمؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، عن فتح باب التسجيل لمختلف أفراد المجتمع، من مختصين، وخبراء، ومؤسسات، لحضور فعاليات الدورة الثالثة، التي تنطلق يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية".

وينظم المؤتمر، مؤسسة القلب الكبير، المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و"يونيسيف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

ويركز المؤتمر، على قضايا التنمية المستدامة للشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المناطق التي تعاني الأزمات والنزاعات والحروب والكوارث، بالإضافة إلى أهمية الدور التنموي في حماية مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم، وتجنيبهم الانسياق وراء سلوكيات متطرّفة نتيجة ظروف أجبروا على معايشتها، حيث يطرح المتحدثون العديد من التحديات والفرص في هذا الصدد، بهدف الخروج بخارطة عمل دولية من الشارقة للاستثمار الفاعل، في مستقبل شباب العالم، وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتضمن أجندة اليوم الأول من المؤتمر، عدداً من الجلسات النقاشية والمحاور الرئيسة، تشمل جلسات حوارية بين المؤسسات المحلية والدولية، حول دعم خطط التعليم الجديدة التي تواكب العصر والمهارات الحديثة، ودعم ريادة الأعمال وكيفية خلق الفرص للشباب، إلى جانب تسليط الضوء على المرأة الشابة في سوق العمل، وتناول التقاليد والممارسات الاجتماعية التي تقف حائلاً أمام تقدم المرأة ونهضتها في المجتمع.

فيما يشمل اليوم الثاني منتدى للشباب، يتيح للمشاركين فرصة بحث التحديات التي تواجههم وسبل دعمهم وتمكينهم، واقتراح آليات العمل اللازمة والحلول الملائمة، التي تسهم في مناصرة الشباب.

كما يتوقف المؤتمر عند أهمية تضافر الجهود بين الحكومات والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص، لدعم إشراك الشباب بطريقة أكثر فعالية في صناعة القرار، وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات والأزمات.

وتدعو اللجنة، الراغبين في حضور المؤتمر، للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمؤتمر http://iifmena.org/ ، حتى 24 الجاري، ليكونوا جزءاً فاعلاً ومؤثراً في قضية مناصرة الشباب، ودعم تطلعاتهم، ومساندة أحلامهم، ومشاركة الحضور بآرائهم ومقترحاتهم، بهدف الوصول إلى حلول عملية، تسهم في توظيف طاقات الشباب، في عملية النمو الذي تسعى إليه المجتمعات.