"تنفيذي الشارقة" يطلع على منصة الإعلام الذكي للحكومة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، يوم الثلاثاء، اجتماع المجلس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.

ناقش الاجتماع، الذي عقد بمكتب سمو الحاكم، عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة، وتطوير عمل المؤسسات والدوائر المحلية بما يسهم في تحقيق رؤية الشارقة.

واطلع المجلس، على نظام لإدارة العمل الإعلامي المتكامل في حكومة الشارقة "منصة الإعلام الذكي".

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن النظام يعمل في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تعزيز الحضور الإعلامي للإمارة، والتصدي للأزمات الإعلامية، وعلى تمكين الإعلام والاتصال الحكومي، ليكون المرجع الأساسي والموثوق لأخبار وفعاليات الإمارة الباسمة.

من جهته، استعرض طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أهداف المنصة ودورها في التحضير لجاهزية إدارة الإعلام والمحتوى للمكتب الإعلامي خاصة، ولإمارة الشارقة عامة، لاستخدام منظومة واحدة لإدارة المحتوى الرقمي والأخبار والنشر والاتصال وتداول المحتوى، بين جميع دوائر حكومة الشارقة وبشكل ذكي.

وشكر المجلس جهود المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في تطوير نظام إعلامي ذكي، موجهاً بالعمل على عقد دورات وورش عمل مع مختلف الجهات لتطوير المنصة.

وفي إطار تحقيق وسعي المجلس التنفيذي، إلى تحول الدوائر والمؤسسات والهيئات إلى بيئات مؤسسية ذكية ومُحفزة للموظفين، قدمت دائرة الإسكان عرضاً حول النظام الإلكتروني المعمول به لقياس مؤشرات الأداء.

وأشار سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، إلى أن هذا النظام الإلكتروني يأتي ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية، في التحول إلى بيئة مؤسسية ذكية، والعمل على أتمتة كافة الإجراءات، وتحويلها من إجراءات ورقية لا يمكن قياسها، إلى إجراءات إلكترونية قابلة للقياس والتحكم.

واستعرض التقرير، الإدارات المدرجة في الأنظمة الإلكترونية، وكيفية قياس مؤشرات الأداء، وآلية عمل النظام، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التخطيط المسبق والعمل المنظم وربطه بأهداف تشغيلية، وعرض الإنجازات وتحفيز الإدارات في الدائرة.

وثمّن المجلس جهود دائرة الإسكان، في العمل على تطوير النظام الإلكتروني وترقيته، بما يحقق أهدافها في تحسين بيئة العمل.

وناقش المجلس، المذكرة المقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بشأن الحفاظ على البيئة والثروة السمكية واستدامتها، وصون التنوع الحيوي، والحياة الفطرية، ووجه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في خدمة أهداف الإمارة، في صون البيئة البحرية والحياة الفطرية.