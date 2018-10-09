جمعية الشارقة التعاونية توقع مذكرة تفاهم مع "ساند"

الشارقة 24:

أبرمت جمعية الشارقة التعاونية اتفاقية تعاون مع شركة أبليونا سام لإدارة المرافق "ساند"، وتعد شراكة استراتيجية بين شركة أبليونا إتش أس جي الألمانية الرائدة في مجال إدارة المرافق والطاقة، وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في مجال إدارة المرافق والطاقة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سلطان الكتبي الرئيس التنفيذي لـ "ساند"، والوفد المصاحب له، بحضور سعادة ماجد سالم الجنيد مدير عام جمعية الشارقة التعاونية ومديري الإدارات.

وتقدم شركة ساند العديد من الخدمات الفنية والتقنية، بما في ذلك استراتيجيات إدارة الطاقة ومبادرات الاستدامة التي تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، إلى جانب خدمات إدارة المرافق المتكاملة، وأيضاً خدمات التنظيف والأمن والحراسة بأعلى معايير الجودة وفق المواصفات العالمية.

وثمنت إدارة الجمعية العليا جهود شركة ساند، وسعيها الدائم إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في مجال إدارة المرافق والطاقة، من خلال كوادرها المؤهلة وأنظمتها المتطورة، وأكدت أهمية الشراكة بين جمعية الشارقة التعاونية وساند في تطبيق المعايير العالمية في مجال إدارة فروع الجمعية ومشاريعها.

ووصل عدد فروع الجمعية إلى 32 فرعاً، ومتجراً إلكترونياً تقدم خلالهم الخدمة الراقية لسكان الإمارة والمقيمين عليها، بأحدث التقنيات، حيث تعمل سنوياً على تطوير إجراءات وسياسات العمل لديها بما يتوافق مع أحدث معايير الجودة العالمية.

ومن أهم البرامج التي تم تطبيقها وإضافتها إلى نظام العمل في الجمعية، تطبيق برامج نظام "ساب"، الذي يساعد على ربط جميع الإدارات بالمعلومات، ويسهل الحصول عليها واستخراج نتائج تحليلية واقعية تساعد على تطوير خطط العمل والبنية التحتية، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للخطوات الناجحة التي حققتها في تنفيذ عدة مشاريع لتطوير الأنظمة الإدارية والتكنولوجية.