مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى ينظم الملتقى التربوي الثاني

الشارقة 24:

بالتعاون مع المجلس البلدي لمنطقة مليحة، نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، الملتقى التربوي الثاني لأولياء الأمور 2018، ضمن فعالياته التربوية للعام الدراسي 2018 – 2019، وتحت شعار "مجالس ومدارس".

عقد الملتقى، الذي يعد أحد البرامج النوعية التي يحرص مجلس أولياء أمور الطلبة على تنظيمها بشكل دوري، في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي في مليحة، ويأتي الملتقى في إطار خطط مجلس الشارقة للتعليم لتحقيق رسالته التربوية في التواصل مع الميدان التربوي من خلال المؤسسات والجهات الحكومية، إلى جانب تعزيز التواصل مع المدارس.

وهنأ راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، خلال كلمته الترحيبية في الملتقى، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لحصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "كويمبرا" البرتغالية.

وأشاد رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، بالتعاون مع المجلس البلدي لمنطقة مليحة في تنظيم الملتقى التربوي، بالإضافة إلى طرح المحاور التربوية التي تخدم الطالب والمعلم والإدارة التعليمية.

وأوضح المحيان أن هذا الملتقى جاء حرصاً من المجلس على مد جسور التواصل مع أولياء الأمور في المنطقة الوسطى، وذلك لوضع تصور تربوي في دعم العملية التعليمية.

وأكد رئيس المجلس، مدى أهمية التواصل مع المدارس والاطلاع على السلوكيات الخاطئة مثل الغياب والتأخر عن الحضور، والمساهمة في حلها، لتخطي العقبات التي قد تواجه الطلاب في مستقبلهم الدراسي.

من جانبه شكر سعادة سلطان علي سيف الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة مجلس أولياء الأمور على كافة الجهود التي يقوم بها، وأشاد بجهود القائمين على هذا الملتقى.

وقدم الكتبي اقتراحاً بشأن تشكيل مجلس أولياء أمور مصغر خاص بمنقطة مليحة، لحل العوائق والعقبات التي قد تقف بين المدرسة وولي الأمر.

حضر الملتقى، سعادة سلطان علي سيف الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وسعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، بصفته عضو مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، وراشد عبد الله الميحان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وعلي سيف النداس نائب رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، وراشد محمد القابض الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد عضو المجلس، ومدراء مدارس المنطقة وأعضاء المجلسين وأولياء أمور المنطقة.