"موارد الشارقة" تصدر العدد 15 من مجلتها الإلكترونية

الشارقة 24:

أصدرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، العدد الخامس عشر من مجلة "الموارد البشرية" الإلكترونية المعنية بإدارة وتطوير رأس المال البشري.

وتضمنت المجلة، موضوعات حول الموارد البشرية بقوالب مبسطة ومتاحة لمختلف الشرائح الفكرية والعمرية، ومقالات لخبراء متخصصين بالتنمية والموارد البشرية، إلى جانب موضوعات حول التنمية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بينما تتناول كلمة العدد، التعبير عن الوفاء للقائد المؤسس.

كما يتضمن العدد، إنجازات الدائرة منذ بداية العام الجاري، وموضوعات حول الاتصال المؤسسي الذكي، والذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال، والشؤون الصحية والبيئية التي تهم الموظف الحكومي، إلى جانب عرض العديد من التجارب والقصص الإماراتية الناجحة والمميزة.

وتنشر المجلة بصيغة PDF عبر موقع الدائرة الإلكتروني، وتصدر بشكل نصف سنوي، وتشهد إقبالاً من المعنيين بشؤون الموارد البشرية، والكتاب والمدربين المختصين.