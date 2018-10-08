سوق الجبيل بالشارقة يثري التجربة السياحية لوفدٍ كازاخستاني

الشارقة 24:

استضاف سوق الجبيل بالشارقة، مؤخراً، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مجموعة من منظمي الرحلات السياحية في كازاخستان، وذلك ضمن سعي السوق لتعزيز السياحة، وإبراز التنوع الثري في دولة الإمارات.

أعرب المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل، عن سعادته باستضافة منظمي الرحلات السياحية في كازاخستان، الذين قدموا للاطلاع على مرافق السوق، والتي تشمل قسماً للحوم والدواجن الطازجة، وقسماً للأسماك، وقسماً آخر الخضروات والفواكه، ويضم قسم الأسماك ركناً مجهزاً بكافة الأدوات والمعدات الحديثة لتنظيف الأسماك وتقطيعها، مع مراعاة أعلى معايير السلامة الصحية، كما يضم السوق مساحة مخصصة لبيع الأسماك عن طريق المزاد.

وأكد الزرعوني، إشادة الزوار الكازاخستانيون بالخدمات الموجودة في سوق الجبيل، من حيث أحدث تقنيات التبريد المركزي، وأنظمة التهوية المركزية المستخدمة لمنع انتشار الروائح غير المستحبة، لضمان بيئة تسوق ملائمة، وانبهروا بكون السوق لوحة بانورامية متجانسة تعكس عراقة الشارقة وهويتها العربية والإسلامي، وإطلالته الخلابة على خور الشارقة.

استمتع الضيوف الكازاخستانيون بمشاهدة مزاد الأسماك خلال جولتهم، وقاموا بزيارة أقسام مختلفة في سوق الجبيل، وقاموا بشراء عدة توابل لم يعرفوها من قبل وتذوقوا أنواع مختلفة من أجود أنواع العسل في العالم.

وفي نهاية الجولة تمكن السواح من التقاط بعض الصور عن قرب من مراكب الصيد على الخور، حيث تعرفوا على بعض ملامح حرفة الصيد القديمة، وأهميتها في التراث الإماراتي.

ومن أهم أهداف سوق الجبيل إبراز التراث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية، وجذب المقيمين والسائحين لزيارة الإمارة، كوجهة رئيسية لكل من يريد التعرف على الثقافة الإماراتية.