شرطة الشارقة تشيد بجهود وإنجازات فريق بصمة زايد التطوعي

الشارقة 24:

كرم المقدم طارق المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام بشرطة الشارقة، صباح الإثنين، فريق بصمة زايد النسائي التطوعي، بقاعة العميد حميد سيف.

جاء التكريم تقديراً لمبادرات الفريق المجتمعية الذي أطلقه، مؤخراً، احتفاءً بعام زايد، وتخليداً لدعائم العمل الخيري والإنساني لمؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي ترك بَصمات واضحة وجلية في مجالات البذل والعطاء وتطوير المجتمعات وتنميتها، محلياً وعالمياً.

حضر التكريم المقدم جابر النعيمي نائب مدير مكتب القائد، والنقيب حميد الكندي مدير اللجان والفرق بمكتب القائد العام.

عرض الفريق، خلال اللقاء، إنجازاته خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وتطلعاته والخطط المستقبلية من العمل التطوعي.

وأكد المقدم المدفع، أن تكريم الموظفين المتميزين هو منهج ثابت في وزارة الداخلية، إيماناً منها بأهمية التكريم، لدوره الفاعل في رفع المعنويات، وتحفيز القدرات، ونشر روح التنافس، وغرس روح المبادرات الفاعلة، بغية النهوض بالعمل والمساهمة في تطويره والارتقاء به إلى أفضل معايير الجودة والتميز.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المؤسسة وحرصها على مكافأة المتميزين، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود للمحافظة على الموقع المتميز والريادي لشرطة الشارقة.