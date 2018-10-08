"سيدات أعمال الشارقة" يُعرف بأساليب بناء العلامة التجارية

الشارقة 24:

نظّم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مؤخراً، ورشة عمل بعنوان "التسويق بدرجة 360: الأساليب والحلول المتعلقة بتلبية الاحتياجات التسويقية"، شارك فيها أكثر من 20 سيدة ورائدة أعمال.

هدفت الورشة التي استمرت على مدى يومين، إلى تعريف المشاركات بمهارات تعزيز صورة العلامة التجارية، وقيمتها، بالإضافة إلى الآليات والأساليب المتعبة لترسيخ ولاء العملاء، والمحافظة عليهم، فضلاً عن تطوير أساليب تسويقية مجدية وفعالة.

وقدمت الورشة خبيرة العلاقات العامة والتخطيط الاستراتيجي دانا فيصل مادو، مؤسِّسة شركة "2211" المتخصصة بالعلاقات العامة وتسويق العلامة التجارية، والتي تتخذ من دولة الكويت مقراً منذ تأسيسها عام 2013.

وضمت قائمة المشاركات عدداً من أعضاء مجلس سيدات أعمال الشارقة وعددٍ من سيدات ورائدات الأعمال.

وشهد اليوم الأول، بحث سبل تعزيز قيمة العلامات التجارية، وبناء قاعدة من العملاء، وتطوير أساليب تسويقية مجدية، حيث تعلمت المشاركات أهمية التفريق بين السعر والقيمة، بالإضافة إلى وسائل المحافظة على سمات القيمة، والاستفادة المثلى من التجارب والخبرات.

كما خاضت المشاركات مناقشات مفصلة حول سبل المحافظة على العملاء، عبر التركيز على أهداف خدمتهم، وفق قاعدة "80-20" أو مبدأ باريتو "80% من النتائج من خلال 20% من الأسباب"، وتعلّمن كيفية تطوير جدول زمني وحلول إبداعية لمعالجة الميزانية.

وفي هذا الشأن، أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن العلامات التجارية يجب عليها التعريف بقيمها وأنشطتها المختلفة، وذلك لكي يعرفها العملاء ويروا إذا كانت تتوافق مع قيمهم، إذ يجب أن تتوافق مجمل الأعمال الداخلية مع رغبات العملاء وتطلعاتهم واحتياجاتهم، وهذا ما يُمكّن الشركات من المساهمة في العملية التنموية لبلدانها.

وأضافت، أنه جاء دور هذه الورشة وأهميتها متسقاً مع أهداف المجلس في تمكين السيدات، وإتاحة الفرصة أمامهن لتحقيق طموحاتهن وبناء مشاريعهن، إلى جانب تغيير الصورة النمطية حول مشاركة المرأة في القطاع التجاري أو الاقتصادي.

من جهتها، لفتت دانا فيصل مادو، أنه ينبغي على سيدات الأعمال، أن يكن قادرات على إبداع أفكار جديدة تؤثر في اهتمام الفئات المستهدفة، بعيداً عن النمطية والجمود، ابتداءً بالنظرة الفنية إلى التصاميم، وانتهاءً بتطوير مفاهيم جديدة، إذ تلعب القدرة على التفكير الإبداعي دوراً بارزاً في العصر الحالي.

وأضافت، أن ورشة العمل وفرت للمشاركات الفرصة لتعزيز مهاراتهن المهنية، وبناء قدراتهن المتعددة، فضلاً عن تمكينهن، ومساعدتهن على الاستفادة من كامل إمكاناتهن في مجال الأعمال.