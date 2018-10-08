وفد من "الداخلية" يطلع على جهود العمليات المركزية بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وفداً من وزارة الداخلية، برئاسة العميد الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام إدارة العمليات المركزية بالوزارة.

في بداية الزيارة، رحب اللواء بالوفد الزائر، مشيداً بالتواصل بين الأجهزة الأمنية بالدولة، وسعيها المتواصل على تحسين وتطوير العمل الشرطي بما يواكب الطفرة الشاملة في كل مناحي الحياة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

واطلع الوفد على المهام والواجبات التي تقوم بها إدارة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، من خلال تنسيق العمل بين كافة الإدارات لتجويد الخدمات المقدمة ميدانياً وإدارياً، وعلى نظام العمل بغرفة العمليات، وآلية تلقي البلاغات بمركز الإتصال على الرقم "901"، والرد عليها بالشقين، الآلي والشفهي عبر موظفي المركز.

كما اطلع الوفد على المؤشرات الاستراتيجية الخاصة بعمل إدارة العمليات المركزية، إضافةً لمؤشر الأجندة الوطنية، والوقوف على مؤشر سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، والتعرف عن قرب على مشروع "الشارقة إمارة آمنة"، حيث أبدى الوفد سعادته بما شاهدوه في هذا المشروع، والذي جعل من نظام المراقبة على طرقات الإمارة أكثر تطوراً، وذلك بعد إدخال كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة في منظومة ضبط أمن الطرق، مشيدين بإيجابية كافة مؤشرات العمل التي تم الاطلاع عليها.

بدوره، أشاد الوفد بالمستوى المتطور، والاستخدام الأمثل لوسائل التقنية الحديثة في المراقبة، وتلقي البلاغات الطارئة، والطريقة المميزة التي يتم بها إدارة العمل في مختلف الأقسام.

حضر اللقاء، العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، والمقدم جاسم بن هده مدير إدارة العمليات المركزية، وعدد من ضباط الإدارة بشرطة الشارقة.