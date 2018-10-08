بلدية الشارقة تؤكد على دور المعلم في تنشئة جيل مثقف

الشارقة 24:

احتفلت بلدية مدينة الشارقة، في مقر الحضانة بمبناها الرئيسي بمنطقة المصلى، باليوم العالمي للمعلم، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، وعلي عبد الله القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي.

حيث تمت زيارة حضانة البلدية، والاطلاع على سير العملية التعليمية والدور الكبير الذي يقمن به المعلمات في التعامل مع فئة عمرية صغيرة من أبناء موظفي وموظفات البلدية، وتعليمها في مختلف المواد من أجل تنشئة جيل مثقف ومتعلم يخدم وطنه ومجتمعه.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن الاهتمام بالتعليم هو حجر الزاوية ولبنة أساسية في تقدم ورقي المجتمع، كما يعتبر الاهتمام بالمعلم وتقديره واجب على جميع أفراد المجتمع، فهو يلعب الدور الأكبر في تنشئة الجيل المثقف المتعلم، وقد باتت إمارة الشارقة حاضنة للعلم والمعلم بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المعلم القدوة، الذي يعتبر نموذجاً للمعلم الذي يولي جل اهتمامه للعلم والمسيرة التعليمية، كما أصبحت الشارقة حاضنة للعلم والثقافة وملتقى الثقافات.

وأشار الطريفي إلى أن الاحتفال بيوم المعلم يؤكد مكانته ودوره في المجتمع، وأهمية الدور الذي يقوم به فالمعلم مثل أعلى ونموذج يحتذى به، وقيمة وقامة لابد من تبجيلها واحترامها، والتعبير عن هذا الاحترام في كل وقت وحين.

من جانبه، أشار عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، أن هذه الفعالية جاءت بهدف إدخال البهجة والفرحة على قلوب المعلمات في حضانة البلدية، والتأكيد على أهمية الدور الذي يقمن به بما يساهم في رفع الروح المعنوية والمثابر والاجتهاد بشكل أكبر، بحيث يعتبر هذا التكريم والاحتفال جزءاً من رد الجميل للمعلم، وايفائه جزءاً من حقوقه.