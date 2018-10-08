"تطوير" تُطلق الدورة الأولى من برنامج "الكوتشنج" 17 أكتوبر

الشارقة 24:

أعلنت "مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير"، التابعة لمؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، عن إطلاقها الدورة الأولى من برنامج "الموجه المعتمد"، والمعروف بـ "الكوتشنج"، في 17 أكتوبر الجاري، والذي يستمر لمدة 5 أشهر حتى شهر فبراير من العام المقبل.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على تطوير المهارات واستثمار القدرات الإنسانية، والتمكين الشخصي في مختلف مجالات الحياة، من خلال التعلم التفاعلي والتواصل الإيجابي وإدارة حوار تفاعلي وتعاوني بين الطرفين "المدرب والمستفيد"، لتحقيق الأهداف المرجوة.

ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على الاعتماد اللازم والذي يمنحه "الاتحاد الدولي للمدربين" ICF"، أكبر هيئة عالمية رائدة في مجال التدريب، والتي تضم تحت مظلتها 32 ألف عضو من جميع أنحاء العالم.

ويشترط البرنامج، على المتقدمين ألا تقل خبرتهم العمليّة عن 5 أعوام، إضافةً إلى التمتع بمهارات اتصال قوية، وامتلاك الشغف والرغبة الحقيقية بتطوير أنفسهم والطرف الأخر، والقدرة على الإصغاء والتفاعل المثمر مع الآخرين وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية.

ويركز البرنامج على اللبنة الأولى في عملية التطوير، وتبدأ بإدراك الفرد لنفسه واكتشاف نقاط القوة والضعف والقدرات الكامنة داخله.

وتكمن ثقافة "الكوتشنج" كما هو معروف باللغة الإنجليزية، في إيصال الأفراد إلى أهدافهم، وتقدير ذواتهم، وإكسابهم مهارة اتخاذ القرارات، وغيرها من المهارات الشخصية، مما يتيح الاستفادة من الطاقات التي لم تستثمر بكفاءة والتراكم الثقافي المشتت في كل اتجاه وفق أسس راسخة وأخلاقيات وقيم وتعليم ومواطنة.

ويعمل المدرب "الكوتش" في البرنامج وفق استراتيجياته الخاصة، من خلال جلسات حوارية مركزة على التعلم التفاعلي، وتمكّن المتدربين من الوصول إلى الإجابات المناسبة، والخيارات الصحيحة من بيئتهم، والتخلص من المخاوف والتردد والتسويف والتجارب المحبطة التي مروا بها.

إضافةً إلى ذلك، تمنحهم هذه الدراسة قدرة عالية على اكتساب مهارات حياتية وشخصية تعينهم على تحويل مواهبهم الشخصية إلى مهارة متقنة أو مهنة احترافية لرفع وتحسين مستوى الأداء.

وحول هذا البرنامج، أكد سعيد علي الحمادي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في "مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير"، أن المؤسسة تتبنى رؤية تقوم على بناء جيل من الشباب المؤثّر، الذي يتميز بامتلاكه خبرات وقدرات تخوله من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة والإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

ولفت الحمادي، أنه إيماناً من "تطوير" بدور هذا الجيل والمهام الموكلة إليه، تم إطلاق برنامج "الموجه المعتمد"، لتحقيق التقارب بين التدريب النظري على المهارات، وبين التطبيق العملي ووضوح أثره على الفرد.

وأشار الحمادي إلى حرص المؤسسة في جميع البرامج والمبادرات التي تطلقها على توفير التعليم المتكامل في المجالات التي تساهم في تعزيز أسس التنمية لدى القيادات الشابة، وبالتالي رفد القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة بعناصر فاعلة قادرة على التأثير الايجابي.