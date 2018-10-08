بلدية البطائح تتعاون مع شرطة "الوسطى" للحد من الظواهر السلبية في الصحراء

الشارقة 24:





في إطار منظومة العمل المشترك واستراتيجية التعاون بين الدوائر الحكومية بما يخدم المصلحة العامة، وخلال اجتماع تنسيقي، استقبل سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي، وعبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، صباح الإثنين، في قاعة الاجتماعات ببلدية البطائح، العقيد حران مبارك الجزيعي نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، يرافقه وفد من كبار الضباط في شرطة المنطقة الوسطى.

في بداية الاجتماع، رحب سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي، بسعادة العقيد حران مبارك الجزيعي، والوفد المرافق، مثمناً جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة ودورها الكبير في المجتمع.

و أشاد عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، بمنظومة العمل المشترك، تحقيقاً لأهداف المصلحة العامة، وتنشيطاً للسياحة البرية وتطبيق المنظومة الأمنية للحفاظ على مرتادي البر، في إطار تطبيق القوانين، بالتعاون مع شرطة المنطقة الوسطي، مثمناً جهود العقيد الجزيعي وجميع الضباط والعاملين.

ناقش الاجتماع الاستعداد لموسم الشتاء، والقضاء على كافة الظواهر السلبية في المناطق البرية، وتوفير أجواء مريحه لمرتادي البر.

وأوضح نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، أنه سوف يتم الاستعداد لموسم الشتاء عبر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة سير العمل، وتحقيقاً للتعاون الكامل بين جميع الأطراف، إلى جانب تنظيم حملة توعية لتثقيف الجمهور بالظواهر السلبية والحفاظ على البر.

حضر الاجتماع، من جانب شرطة المنطقة الوسطى، المقدم سالم معضد بن هويدن، والمقدم سالم سلطان بن عجيل الكتبي، والرائد عبد الرحمن العويس، والنقيب ياسر داود الظهوري، والنقيب راشد سعيد بن هويدن، والمساعد أول عبيد حمد أمين.

كما حضر الاجتماع من بلدية البطائح، سالم علي بالرشيد مدير إدارة الخدمات المساندة، وسعيد بالرشيد مدير إدارة الصحة والسلامة، وغالب صالح رئيس قسم التفتيش البلدي، وطارق خيال رئيس قسم الاستثمار والتسويق.