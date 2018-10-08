"الشارقة صديقة للطفل" يعزز التعاون مع المعنيين بالطفولة في الإمارة

الشارقة 24 – وام:

عقد مكتب الشارقة صديقة للطفل في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً مع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، في إطار سعيه لتوسيع مظلة شركائه وتعزيز أسس التعاون المشترك مع المؤسسات والمبادرات المعنية بشأن الطفولة في الإمارة، والتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين 2019-2021.

حضر الاجتماع، الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل وعصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية في اليونيسيف لدول الخليج العربية، بجانب ممثلين لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية في الشارقة.

واستعرضت الدكتورة حصة خلفان الغزال الخطط والمراحل التي مر بها مشروع "الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، الذي نفذه المكتب بالتعاون مع المؤسسات المعنية والدوائر الحكومية والمجتمع المدني في الشارقة، وأسهم في تتويج الشارقة بلقب أول "مدينة صديقة للطفل" على مستوى العالم عام 2015 من منظمة الصحة العالمية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ضمن مبادرتها العالمية "المدن الصديقة للأطفال واليافعين"، الهادفة إلى تعزيز جهود تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وإحداث أكبر قدر من التأثير الإيجابي على حياة الأطفال واليافعين في المدن التي يعيشون فيها.

وأوضحت الغزال أن الهدف من الاجتماع هو حشد وتعزيز الجهود التي تبذلها الإمارة لدعم الأطفال واليافعين وتشجيع كل المؤسسات على تبني استراتيجيات صديقة للأطفال واليافعين، بجانب الانخراط في المبادرات التي ينفذها المكتب والمتمثلة في مشروع الشارقة إمارة صديقة للطفل، والتي ترتكز على تشجيع الرضاعة الطبيعية لبداية صحية للأطفال الرضع، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي ينفذها المكتب.

وأشارت الغزال إلى أن الاجتماع بحث التقدم المحرز فيما يخص إعداد الخطة الاستراتيجية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين 2019-2021، والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية، هي الحق في حصول الأطفال على الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحق في الإصغاء إليهم، إلى جانب حق التمتع بحياة آمنة، وحق التمتع بالحياة الأسرية.