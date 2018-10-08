"اجتماعية الشارقة" تنظم لقاءً أسرياً لكبار السن

الشارقة 24:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، لقاءً أسرياً، جمع 35 من كبار السن، بمختلف مناطق إمارة الشارقة، بفندق سنترو الشارقة، وذلك ضمن سلسلة من البرامج المجتمعية التي نظمتها الدائرة لصالح كبار السن، احتفاءً بيومهم العالمي، الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام.

وشهد اللقاء الأسري الخاص بكبار السن، مسابقات ثقافية ومشاركات شعرية، بالإضافة إلى السرد القصصي لتجارب كبار السن خلال الفترات الماضية.

كما شهد اللقاء محاضرة اجتماعية قدمتها الوالدة "أم حسن" من مملكة البحرين، التي جاءت خصيصاً للاحتفاء مع إخوانها وأخواتها من كبار السن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الدائرة من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز جوانب الألفة بين كبار السن، من خلال أجواء اللقاء الأخوي والودي مع أقرانهم، إذ تسعى الدائرة إلى تأكيد مبدأ رد الجميل على شكل مبادرات وأفكار وفعاليات تستمر خلال أيام شهر أكتوبر الجاري.