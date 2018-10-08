"كهرباء الشارقة" تنهي استعداداتها للمشاركة في معرض جيتكس 2018

الشارقة 24:

أنهت هيئة كهرباء ومياه الشارقة استعدادها للمشاركة في معرض جيتكس 2018، الذي ينطلق الأسبوع المقبل في دبي، وتشارك فيه حكومة الشارقة بمنصة متميزة، لعرض مبادرات التحول الرقمي والاستدامة.

وتتضمن مشاركة الهيئة استعراض مشروع العدادات الذكية في إمارة الشارقة، والذي يعنى بتوفير الوقت والجهد الخاص بقراءة العدادات، عن طريق إدارة ونقل بيانات العدادات بشكل مباشر وآمن، ما يفيد بتحديد أدق للاستهلاك وتوفير بيانات في حالة الأعطال أو الأحمال الإضافية، كما سيتم عرض شبكة نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالهيئة التي تعتبر من أحدث وأكثر الشبكات تكاملاً، حيث تربط الثلاث خدمات الرئيسية الخاصة بالهيئة بمعلومات الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى الربط مع بيانات المناطق المسجلة بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة رائدة في مجال التحول الرقمي في إمارة الشارقة، ومستمرة في مسيرتها منذ طرح بوابة الدفع الإلكتروني الأولى في إمارة الشارقة، تبعتها بوابة الدفع الذكي والخاصة بالتطبيق الذكي، وتم العمل على الكثير من المبادرات الخاصة بالتحول الرقمي مثل مشروع العدادات الذكية، ومشروع شبكة نظم المعلومات الجغرافية ومبادرات تبادل المعلومات والبيانات مع مختلف الجهات والدوائر الأخرى في إمارة الشارقة.

وأوضحت مروة السويدي رئيس قسم إدارة الخدمات الذكية بإدارة تقنية المعلومات والاتصالات أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تعريف الزوار بالنسخة الجديدة من التطبيق الذكي، والذي يشمل عدد من الخصائص الجديدة مثل الإشعارات والخدمات الجديدة المتوفرة على البوابة الإلكترونية، مثل إدارة الحسابات وكشوف الحساب الخاصة بالشركات الكبيرة والدوائر الحكومية والوزارات.

كما تتضمن مشاركة الهيئة على عرض التطبيق الداخلي لقارئي العدادات، لتسهيل وتسريع عملية أخذ القراءات، وتحديث البيانات بشكل مباشر وعن طريق استخدام شبكة 4G.