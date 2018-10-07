مجلس ضاحية الخالدية يؤكد أهمية تفاعل الأهالي مع فعالياته

الشارقة 24:

دعا سعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بمدينة الشارقة، أهالي الضاحية، إلى زيارة مقر المجلس، والتلاقي في رحابه، وحضور فعالياته، التي تعزز وتقوي الروابط الاجتماعية بينهم.

جاء ذلك، خلال لقاء دوري، نظمه المجلس مع الأهالي، تحت اسم مبادرة "يلستنا"، في إطار برامجه، لتوثيق العلاقات، وتقوية وشائج التواصل الاجتماعي، بين مختلف الأسر.

حضر اللقاء، الذي أقيم بمقر الضاحية، الشيخ بطي بن سعيد آل مكتوم، ومحمد راشد بن جرش نائب الرئيس، والعضو محمد علي بن هده، ومن شرطة الشارقة الرائد محمد السويدي، والنقيب عارف آل علي، والنقيب سلطان عبد الله شهيل، والمساعد أول عبد الله المازمي، والرقيب أول سعيد الزرعوني، وعدد من أهالي الضاحية.

ورحب سعادة خلفان المري، بممثلي شرطة الشارقة، وأثنى سعادته، على التعاون القائم بين المجلس وشرطة الشارقة، والجهود المشتركة المبذولة، لطرح برامج لتوعية أهالي الضاحية، وأكد أهمية المبادرة، وتواصل تنظيمها في ظل الحضور اللافت من قبل الأهالي، ونجاحها في بحث مختلف قضاياهم.

وأشار سعادة المري، إلى أن مبادرة "يلستنا"، تشكل مساهمة نوعية، من قبل مجلس الضاحية، لتلمس أوضاع المواطنين، والقيام بدور مجتمعي، يعزز ترابط المواطنين، إلى جانب طرح موضوعات مجتمعية تحقق الترابط المنشود، الذي يحرص عليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنمية العلاقات الاجتماعية.

وتبادل الحضور الأحاديث الجانبية، واستعرضوا أهم مواضيع المجلس، وآراء المواطنين، كما ألقى النقيب شهيل، محاضرة توعوية لأهالي الضاحية، حول كيفية حماية مركباتهم، ثم تم توزيع هدايا عينية على الحضور.