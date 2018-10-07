خميس السويدي: حاكم الشارقة قدوة نستقي منها رؤيتنا الاستراتيجية

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة، في مبناها الرئيس، يوم الأحد، جلسة حوارية مع قائد، استضافت من خلالها، سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، للحديث عن شخصيته، والتعرف عليها عن قرب، وخصوصاً حياته العملية، والمراحل التي مر بها في مسيرة التميز.

وجاءت الجلسة، تحت عنوان "تجربة حياة"، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومساعديه، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام، وعدد من الموظفين.

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي، أن لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفضل الكبير في التميز الذي حققه في مختلف مجالات الحياة، موضحاً أن سموه يعتبر القدوة له، وأنه استقى من سموه القيادة والرؤية الاستراتيجية، فعمل بجد واجتهاد وإخلاص وطموح في عمله، فنجح وتميز في كل الوظائف التي كلف بها، مشدداً سعادته على أن الاجتهاد، والعمل الدؤوب، وحب الاستطلاع، والسعي وراء الأهداف، هو مفتاح الوصول إلى تحقيقها.

وأشار سعادة السويدي، إلى أن بلدية مدينة الشارقة، هي أول مؤسسة عمل بها، لافتاً إلى فضلها الكبير عليه، في مسيرته العملية المتتالية، والتدرج بالوظائف المهمة، وسلط الضوء على نشأته منذ الصغر، والمدارس التي تلقى فيها دراسته، والمراحل التي كان يحرص على التميز فيها، ثم تحدث عن دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قيام الاتحاد، ومسيرة التميز التي سارت عليها دولة الإمارات، مؤكداً أهمية تنظيم الوقت، وضرورة التعامل مع الآخرين بإيجابية وتفاؤل، وتطبيق ذلك في كل مجالات الحياة.

وفي ختام الجلسة، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الموظفين، أعرب سعادته عن شكره لبلدية مدينة الشارقة، والإدارة العليا، على إتاحة هذه الفرصة له للتحدث عن شخصيته، والصفات التي يتحلى بها، ومنهجه في الحياة، وكيفية تحقيق أهدافه وإنجازاته، ليكتب بذلك تجربة عريقة خلال سنوات طويلة، من الجد والاجتهاد والعمل، لخدمة الإمارة.

وكان سعادة ثابت سالم الطريفي، قد أكد في بداية الجلسة، أن إمارة الشارقة اعتادت على التميز دائماً، تحت قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة، وبفضل توجيهاته ورؤيته الثاقبة، وبجهود رجال أكفاء وضع فيهم سموه الثقة الكاملة للنهوض بالإمارة، والسير بها إلى آفاق التميز الذي نلتمسه في كل مجالات الحياة على أرض الإمارة الباسمة، ومن هنا حرصت البلدية على استضافة سعادة خميس بن سالم السويدي، للحديث عن تجربته في الحياة، وتدرجه في المناصب والوظائف التي شغلها، وكيفية نجاحه ليقدم تجربة فريدة يستفيد منها كل موظف في حياته.

وأشار سعادته، إلى أن مثل هذه الجلسات الحوارية، تعزز العلاقات الاجتماعية والتعاون بين الجهات والدوائر الحكومية، للاطلاع على تجربة الآخرين، وكيفية القيادة بنجاح، وهو ما تحرص عليه بلدية مدينة الشارقة، لتعزيز هذا الجانب لدى موظفيها، تحقيقاً للتواصل مع الآخرين، وخلق علاقات تفاعلية قوية.