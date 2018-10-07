مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تصدر عدد أكتوبر لـ "المنال"

الشارقة 24:

أصدرت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، العدد الجديد من مجلة المنال الشهرية الإلكترونية، لشهر أكتوبر الجاري، بمجموعة من الدراسات والمقالات المميزة، لتوعية الأسرة العربية، وتزويدها بالمعلومات والمعارف النظرية والتطبيقية، وبرامج التدريب والصحة والوقاية.

وتضمن العدد الذي حمل الرقم 332، موضوعات حول الاستشارات والدراسات العلمية المتعلقة بالتنشئة الأسرية والتنمية المجتمعية، وقضايا المرأة والطفل والأشخاص من ذوي الإعاقة، وأولياء أمورهم، والقوانين المتعلقة بهم.

ونشرت المجلة بحثاً عن عسر القراءة والعوامل الوراثية والنمائية والبيئية المسببة له، ودراستين عن استراتيجيات التدريس الفاعلة والتوحد، وكيفية تعامل الزوجة مع صدمة وفاة شريك حياتها، ومادة عن خطة لتعديل سلوك بكاء الطفل عند عدم الاستجابة لطلبه.

كما تضمنت المجلة، بحثاً عن نظارة الأمل الذكية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب مقالات عن أدب الأطفال وقصص مؤثرة، وأخبار عن اختيار إمارة الشارقة مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر، ونجاح مدرسة الأمل للصم في دمج 54 طالباً، والتحاق 267 طالباً بفصول مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، واحتفاء قسم العلاج الطبيعي والوظيفي بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية باليوم العالمي للعلاج الطبيعي.

كما احتوى العدد 332، قضايا مجتمعية وترجمات حول الزواج، وزواج ذوي الإعاقة، واتجاهات الأسرة نحو إعاقة أحد أبنائها، ومبادرة النقل العام المراعي للسن التي أطلقتها الشارقة، وإعفاء كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، من رسوم استخدام المواصلات العامة، وأضرار المشايات على الأطفال.

كما تضمنت المجلة الإلكترونية، تجربة مع الإعاقة بعنوان "بوح مؤثر يفيض"، وتعليم الصم ومتطلباته، والفروقات بين المرض والاضطراب والحالة والمتلازمة، وعلم الإصغاء، إلى جانب موضوعات أخرى تهم الأشخاص من ذوي الإعاقة وتوعيتهم.