"إكسبو الشارقة" يختتم الدورة الـ 45 "للساعات والمجوهرات"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار على دورته الخريفية الـ 45 بنجاح من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، السبت، وسط مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية، مما يزيد على 25 دولة.

وشهد معرض الساعات والمجوهرات، الذي امتد على مساحة 30 ألف متر مربع، مشاركة نخبة من رواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات من المملكة المتحدة واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية وباكستان والأردن والبحرين وتركيا وتايوان واليمن، وعشرات الشركات الإماراتية.

وتميزت هذه الدورة بأول مشاركة لليابان في هذا الحدث الذي انطلق قبل 24 عاماً، ممثلة بجناح وطني ضخم ضم نخبة من الشركات اليابانية الرائدة في مجال تصميم وصناعة وتجارة الساعات والمجوهرات.

فيما شاركت الهند بأكبر جناح وطني في المعرض الذي أقيم على مدى 5 أيام، حيث ضم الجناح الهندي تحت مظلته 58 شركة عرضت أحدث إبداعاتها لهذا الموسم من تشكيلات الجواهر التقليدية والمعاصرة.

فيما احتلت هونغ كونغ ثانية في عدد العارضين ضمن جناحها الوطني الذي ضم 55 عارضاً، إلى جانب أجنحة أخرى لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، من أبرزها إيطاليا بـ 28 شركة وتركيا ماليزيا وسنغافورة ولبنان وتايلند.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المشاركين في المعرض أعربوا عن رضاهم التام من خلال الإقبال الكبير الذي شهدته فعاليات الدورة الـ 45، مشيراً إلى سعي "إكسبو الشارقة" لتعزيز مكانته الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال صناعة المعارض، وتسخير جهوده الرامية إلى الارتقاء بسمعة معرض الساعات والمجوهرات كأحد أكبر وأهم الأحداث المتخصصة في مجال تصميم وصناعة وتجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ على مستوى المنطقة.

وينظم مركز إكسبو الشارقة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات مرتين كل عام، بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وشهد المعرض في دورته الحالية العديد من التحسينات الجمالية والخدمية اللافتة، في وقت وصل فيه عدد زوار المعرض في يومه الأول إلى 11 ألف و273 زائر، بنمو بلغت نسبته 4% عن العام الماضي.

وأكد مُشاركون "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، أن المعرض يُعتبر الحدث الأهم من نوعه على مستوى المنطقة، ويحظى بالأولوية لديهم كأفضل منصة للكشف عن أحدث مشغلاتهم وتصاميمهم والترويج لعلاماتهم التجارية وتحقيق أفضل المبيعات.