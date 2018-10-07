"كهرباء الشارقة" تبحث التعاون مع "ميتسوبيشي للطاقة"

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، خلال لقائه، الأحد، بمقر الهيئة، وفداً من شركة ميتسوبيشى هيتاشى اليابانية لأنظمة الطاقة برئاسة كينجي أندو رئيس الشركة، الخطة الاستراتيجية وفرص التعاون والعمل المستقبلية مع الهيئة وتطوير وحدات إنتاج الطاقة، وتزويدها بتوربينات وفق أفضل المواصفات العالمية.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن اللقاء بوفد شركة ميتسوبيشي هيتاشي اليابانية العالمية، يأتي تعزيزاً للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين، مؤكداً أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تقديم خدمات مستدامة مُبتكرة وتطوير مشروعات البنية التحتية بمواصفات عالمية.

واستعرض الليم، خلال اللقاء، استراتيجية الهيئة لعام 2020، والمشروعات التطويرية التي تنفذها في مجالات عملها، مشيراً إلى أن الهيئة تركز على استخدام أحدث تكنولوجيا في العالم لرفع كفاءة الطاقة بنسبة لا تقل عن 50 %، وتطبيق معايير الآيزو 50001، والعمل على تحقيق الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تضمنت البندين السادس والسابع عن المياه والطاقة.

ومن جانبه، استعرض كينجي أندو، خلال اللقاء، الخدمات التي تقدمها الشركة خاصةً في مجالات كفاءة الطاقة والنقل الكهربائي وتعزيز شبكات نقل الكهرباء، مؤكداً أن الشركة تسعى لتبادل الخبرات والمعارف والريادة في مجال التكنولوجيا مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة.