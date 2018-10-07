"الشارقة الرياضي" يبحث استعدادات جائزة النادي الأكثر ترشيداً

الشارقة 24:

اطلع سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، على الترتيبات الأولية لتشكيل لجنة لاختيار النادي الفائز بجائزة مجلس الشارقة الرياضي للترشيد، والتي ستمنح للنادي المتميز في الترشيد، بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

جاء ذلك لدى اجتماعه مع وفد هيئة كهرباء ومياه الشارقة مؤخراً بمقر المجلس، بحضور السيد راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد، والمهندس أحمد مصطفى من قسم مراقبة الاستهلاك، والمهندس محمد طارق والمهندسة أسماء البلوشي، والمهندسة منى الشمسي من قسم المنشآت الرياضية بإدارة الدعم المؤسسي بالمجلس، حيث قدمت المهندسة منى الشمسي عرضاً مختصراً خلال الاجتماع عن فكرة الجائزة ومعاييرها وأهدافها.

فيما تتضمن أهداف الجائزة رفع الحس الوطني تجاه الطاقة، وترسيخ قيم أهمية الطاقة كعنصر حيوي، بالإضافة إلى كيفية الحفاظ عليه وتوعية اللاعبين والعاملين والمسؤولين لنشر هذه الثقافة في بيئتهم ومنازلهم، إلى جانب تكريم الأندية التي تنجح في تحقيق الهدف المطلوب من المبادرة، وتقييم المبادرة وتعميمها على جميع المؤسسات والهيئات بالإمارة.

وبهذه المناسبة أشار سعادة عيسى هلال الحزامي، إلى أن جائزة مجلس الشارقة الرياضي للترشيد تأتي من ضمن المبادرات التي يشجعها المجلس، ودوره تجاه الأندية بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأضاف أن الجائزة تدعو إلى الاستفادة من الطرق والتقنيات المتطورة الموفرة للطاقة، واتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تحسين كفاءة الاستخدام، فيما يجب أن تتوافر العديد من البنود والمعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار النادي الفائز بجائزة مجلس الشارقة الرياضي للترشيد، حيث يتم الاختيار بناءً على الجانب الفني، وجانب السلوكيات والجانب التوعوي وتوفير الاستهلاك للكهباء والمياه.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الشارقة الرياضي، وإدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة لدراسة المسابقة وتنفيذها، حيث تم طرح ومناقشة البنود التي سيتم على إثرها اختيار النادي الأكثر ترشيداً، وتقييم المبادرة وتعميمها على جميع المؤسسات والهيئات.

وبدوره نقل وفد هيئة كهرباء ومياه الشارقة شكر وتقدير سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، لجهود المجلس في بزوغ مبادرة جائزة مجلس الشارقة الرياضي للترشيد، والتي تهدف إلى رفع الحس المجتمعي تجاه الكهرباء والمياه وتنمية وعى الأفراد والمؤسسات بأهمية تقليل استخدام الأدوات والمصابيح والأجهزة الكهربائية وترشيد استهلاك المياه.