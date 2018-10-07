13 دورة تخصصية وتأسيسية بمعهد التدريب بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

تحت إشراف وتنظيم إدارة معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تم تنظيم 13 دورة تخصصية وتأسيسية، قام بإعدادها المعهد، بمشاركة بعض الجهات المتعاونة مع شرطة الشارقة في مجال التدريب، حيث أثمرت عن تخريج 315 منتسباً.

شملت الدورات على أحدث البرامج، وفق أفضل الوسائل التعليمية المساعدة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، وحملت الدورات مجموعة من العناوين والبرامج المنتقاة، منها، دورة الابتكار والتميز واستشراف المستقبل، ودورة إعداد الخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، ودورة برنامج مأموري العمليات والاتصالات التأسيسية، دورة الإدارة الاستراتيجية، دورة التميز الإداري والتفكير الإبداعي والابتكار.

في ختام برامج الدورات قام كل من العميد الدكتور خالد الحمادي مدير مركز البحوث، والعميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والعقيد علي الكي نائب مدير معهد التدريب، بتوزيع شهادات إنجاز الدورات على الخريجين بعدد من قاعات الدراسة والتدريب المختلفة، مشيدين بتنوع البرامج التي اشتملت عليها الدورات.

من جانبهم، أعرب المنتسبون عن شكرهم لشرطة الشارقة على ما تلقوه من علوم ومحاضرات عملية ونظرية عززت من خبراتهم العملية، آملين أن ينعكس ذلك في جودة الخدمات الشرطية التي يقدمونها لأفراد المجتمع.