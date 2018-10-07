التنمية الأسرية بالشارقة تطلق مبادرة 960 دقيقة

الشارقة 24:

تنطلق، الإثنين، مبادرة 960 دقيقة، التي تنظمها إدارة مراكز التنمية الأسرية، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة للمرة الثالثة على التوالي، تحقيقاً لأهداف الإدارة وتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس في دعم التنمية البشرية، وتمكين الأسرة حيث تنظم المبادرة على مرحلتين.

وتستهدف المرحلة الأولى المتقاعدات، في 8 حتى 10 من أكتوبر الجاري، في قلب الشارقة، وتقدم الجلسات المدربة منال الجيماز من دولة الكويت الشقيقة.

أما المرحلة الثانية تستهدف سيدات المجتمع في 14 وتستمر حتى 18 من أكتوبر الجاري بجزيرة العلم، وتقدمها المدربة منى الحمدان من دولة الكويت الشقيقة.

وتأتي المبادرة لتخدم التنمية البشرية للأفراد في ظل المتغيرات الحديثة، ومستجدات العصر، من خلال دورات وبرامج تدريبية متخصصة تساهم في بناء الذات، وتحقيق الأهداف والتوازن في الحياة ضمن 3 مراحل: مرحلة التأهيل "دورات علمية"، مرحلة التدريب "ورش عمل تطبيقية"، مرحلة التطبيق "تطبيق فعلي لنتائج التدريب"، بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.

كما تهدف المبادرة إلى تطوير وبناء الشخصية الفاعلة في المجتمع، وبناء مخزون من الثقة بالتعرف على نقاط القوة والضعف في الشخصية، إلى جانب تدريب المشاركات على الإدارة الفاعلة للذات، والتخلص من الضغوط الحياتية والسيطرة عليها، بالإضافة إلى الدعوة للتجديد وتغيير المفاهيم البائسة وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس المشاركات.

وفيما يتعلق بمحاور البرنامجين فهما سيقدمان وفقاً للمحاور التالية: أفهم ذاتك من السمات الشخصية، وتعرف على جوانب الحياة من خلال 8 محاور أساسية عن طريق هرم ماسلو، تحديد الأهداف وترتيب الأولويات وإكساب المهارات.