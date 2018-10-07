"أفضل التجارب القيادية في مجال تمكين المرأة" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

استضاف معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وضمن برنامج القيادات النسائية الأول، المقدم طيار مريم المنصوري أول إماراتية تعمل كطيار مقاتل في القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جلسة حوارية عن أفضل التجارب القيادية في مجال تمكين المرأة الإماراتية.

وخلال اللقاء، تحدثت المقدم المنصوري عن الدعم والتشجيع الذي تلقته من قيادتنا الرشيدة، والدعم الكبير من قيادات القوات المسلحة وعلى رأسها سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

كما تحدثت المقدم المنصوري عن أهم المعوقات والتحديات التي واجهتها، وعن أهم المهارات والصفات التي يجب أن يتمتع بها الشخص للنجاح، ليكون قدوة لغيرة ومثالاً يحتذي به، تجتمع فيه مهارة الإبداع والتخطيط السليم والرؤية المستقبلية، ويمتاز بثقة النفس والشعور بالولاء والانتماء لوطنه وقيادته.

تحدث العقيد الحمودي عن الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الإماراتية، وعلى وجه الخصوص في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة.

وفي نهاية اللقاء، تم تكريم المقدم مريم المنصوري، وتم التقاط بعض الصور التذكارية وصورة جماعية للحضور.

حضر اللقاء العقيد علي الكي الحمودي نائب مدير معهد تدريب الشرطة، والمقدم فهد الحمودي رئيس قسم التدريب، ومنتسبات برنامج القيادات النسائية.