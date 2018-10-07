"طرق الشارقة" تطلق خدمة "ليموزين" المطار

الشارقة 24:

في إطار سعيها الدائم والمستمر لتطوير خدماتها، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة خدمة "الليموزين" في مطار الشارقة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك بتوفير 10 سيارات فاخرة بسائقين متميزين كمرحلة أولى، حسبما صرح عبد العزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات.

وأكد الجروان أن هذه الخطوة تنبثق من رؤية الهيئة واستراتيجيتها الهادفة لتوفير أفضل تجربة تنقل داخل وخارج الإمارة، وتقديم خدمة متميزة لمستخدمي المواصلات العامة، سواءً من زائري الشارقة أو من سكانها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تأمين خدمات راقية ومتميزة وشبكة حديثة للمواصلات العامة في الإمارة.

وأضاف أن الشارقة أصبحت وجهة سياحية وثقافية عالمية لكل الزائرين من دول العالم، مما يتطلب تعزيز تحديث كافة نظم النقل والمواصلات التي تعتبر من العناصر الرئيسة في التنمية الاقتصادية والعمرانية في المدن المتطورة.

وصرح مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بأن الخدمة متوفرة لنقل الركاب لجميع إمارات الدولة، وهي بأسعار تنافسية يتم احتسابها طبقاً لنظام الرحلات المقطوعة، بحيث تعتمد أجرة المركبة على تعرفة محددة لكل منطقة حسب المسافة والوقت.

وعلى سبيل المثال تحتسب الأجرة للمناطق القريبة من المطار بـ 55 درهماً، مثل منطقتي النوف والقرائن، وإمارة عجمان تحتسب بـ 85 درهماً، و440 درهماً لإمارة أبوظبي، أما الشارقة فتبلغ تعرفتها 80 درهماً.

وحرصت الهيئة على توفير سائقين على قدر كبير من الأناقة والمهنية، حيث تم إخضاعهم وجميع موظفي الخدمة في المطار إلى دورات تدريبية لتأهيلهم لتقديم الخدمة بالشكل اللائق، حرصاً من الهيئة على توفير أكبر قدر من الرفاهية والخصوصية لمرتادي المطار، ويتم حالياً دراسة توفير سائقات مؤهلات للمركبات.

وأضاف الجروان أنه تم توفير 10 مركبات حديثة وفخمة من نوع "لكزس" كمرحلة تجريبية لإطلاق 100 سيارة لخدمة الركاب في مطار الشارقة، فضلاً عن مركز خدمة للمتعاملين داخل المطار، والذي يعمل على مدار الساعة لحجز المركبة أو طلبها في صالة القادمون، وقد شهدت الخدمة منذ اطلاقها في 19 يوليو الماضي، إقبالاً كثيفاً، حيث أنجزت المركبات 2020 رحلة لنقل 5050 راكباً حتى الآن.

ويمكن حجز المركبة أو طلبها عن طريق موظف خدمة العملاء في صالة القادمون، أو التوجه مباشرة إلى السائق لطلب المركبة.