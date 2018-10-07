"ملتقى خدمات كبار السن" يختتم أعماله بسلسلة من التوصيات

الشارقة 24:

اختتم ملتقى خدمات كبار السن السابع؛ الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تحت شعار "الشارقة مدينة مراعية للسن"؛ برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أعماله بسلسلة من التوصيات التي تعزز ممارسات المدن المراعية للسن.

وذكر جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة؛ رئيس اللجنة العلمية للملتقى؛ أن التوصيات التي أطلقها الخبراء والمختصون عقب الانتهاء من فعاليات الملتقى؛ حثت على دعم فرص نشر المبادرات المجتمعية المراعية لكبار السن، والاستفادة من خبرات المبادرات الدولية المميزة، ودعم برامج نشر ثقافة التطوع لدى مختلف شرائح المجتمع.

ونصت التوصيات على ضرورة تبني مبادرة اجتماعية عنوانها نحو "منظومة قيمية مراعية للسن"؛ لتمكين الأفراد من القيام بواجبهم في بر الوالدين وصلة الأرحام من كبار السن، كون صلة الرحم من أهم الممارسات المعنوية التي تدمج كبير السن مجتمعياً وتزيد من معنوياته.

كما دعا الملتقى إلى إجراء دراسة قياس الأثر الاجتماعي والنفسي وإحداث الدمج الاجتماعي لكبار السن، اعتماداً على مؤشرات الشارقة مدينة مراعية للسن، ولاسيما أن إمارة الشارقة تعد نموذجاً متكاملاً في هذا الصدد.

وطالب الملتقى؛ بضرورة توظيف التكنلوجيا وثورة المعلومات والاتصالات وتوظيفها في تطوير خدمات وبرامج الدمج الاجتماعي لكبار السن، كون هذا البند من أحد معايير المدن المراعية للسن التي حددتها الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الأمم المتحدة .

ودعا المشاركون في الملتقى؛ إلى حث كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة على تبني سياسات وممارسات مراعية للسن ذات مقومات تسهم في تعزيز برامج التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومرافق وسياسات تخدم كبار السن، علاوة على أن يتم تبني شبكة تقدم خدمات صحية ووقائية لكبار السن، ليتمتعوا في صحة جيدة، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج والحملات التوعوية التي من شأنها توعية المجتمع بالسبل الصحيحة للدمج الاجتماعي لكبار السن.

وكما طالب الملتقى في توصياته، الجهات الإعلامية والاجتماعية برفع الوعي المجتمعي وتعزيز جوانب الرعاية المجتمعية لكبار السن، وكذلك إبراز المبادرات الاجتماعية والجهود الإنسانية إعلامياً.