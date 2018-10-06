بلدية الشارقة تحتفل باليوم العالمي لكبار السن

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بكبار السن، ومواكبة للدعم الكبير الذي تقدمه الإمارة لهم، احتفلت بلدية مدينة الشارقة باليوم العالمي لكبار السن في مجلس ضاحية مغيدر.

ويأتي الاحتفال ضمن خطتها الاستراتيجية، ومبادراتها المجتمعية الرامية إلى تعزيز التواصل مع كل المؤسسات المعنية بالجانب الإنساني، والاجتماعي، وتحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه كل فئات المجتمع.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن الاهتمام بكبار السن ومشاركتهم فرحة اليوم العالمي، من المسؤوليات المجتمعية لدى البلدية، لتكريس دورهم في المجتمع، وفي بناء الأجيال، والحفاظ على العادات والتقاليد.

وأضاف أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، في ظل ما تتميز به إمارة الشارقة، من دعم كبير لهم، بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأكد علي عبيد الحمودي، مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، حرص البلدية على تنظيم مختلف الفعاليات والمبادرات، تزامناً مع مختلف المناسبات، من أجل إدخال الفرحة والبهجة على قلوب المشاركين، وتنظيم مختلف النشاطات التي تعبر عن حرص البلدية على تكريس مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع.