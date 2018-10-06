شرطة الشارقة تُطلق مزاداً إلكترونياً بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"

الشارقة 24:

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن طرح 77 لوحة للمركبات الخاصة، تحمل أرقاماً مميزة في مزاد علني إلكتروني، تنظمه بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، ويتضمن 6 لوحات ثلاثية و35 لوحة رباعية، و36 لوحة خماسية.

وينطلق المزاد على الأرقام المميزة وجميعها من "الفئة الثالثة"، الأحد، ويستمر لغاية الجمعة 12 أكتوبر الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني لـ "الإمارات للمزادات" الشركة الرائدة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، أو من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بالشركة.

وتضم الباقة الجديدة المطروحة بتنوعها وبأرقامها المكررة، ومن أبرزها الأرقام الثلاثية (180) و(909) و(312)، والأرقام الرباعية (9999) و(1515) و(1080) و(1990) و(9080) و(4455) و(5040) و(2100)، والأرقام الخماسية (80000) و(14000)، و(21000) و(90009)، إلى جانب العديد من الأرقام المميزة الأخرى التي قد ترمز إلى تواريخ أو مصفوفة أرقام محببة للأشخاص.

وأكد العقيد علي بو الزود، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، أن مبادرات شرطة الشارقة المجتمعية مستمرة، في إطار رسالتها وسعيها الدؤوب لإسعاد متعامليها، وتلبية رغبة شريحة واسعة من محبي اقتناء الأرقام المميزة للوحات المركبات، وهو ما يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، ومن بينها تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأشار العقيد علي بو الزود، إلى أن ريع هذه المزادات، يخصص لإطلاق وتطوير مشاريع تنموية عديدة، تصب في نهاية المطاف في خدمة المجتمع، وتعزيز الأمن والأمان، ونشر السعادة والطمأنينة في أرجاء الإمارة، منوهاً بجهود "الإمارات للمزادات" وبنجاحها في تنظيم مزادات على مستوى عال من الاحترافية والسهولة والشفافية.

من جانبه، أعرب عمر مطر المناعي، المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة، على ثقتها المتواصلة بأداء الشركة، وبمستوى خدماتها، مؤكداً حرص الإمارات للمزادات على ترجمة شراكتها الاستراتيجية مع شرطة الشارقة من خلال مواصلة تنظيم أنجح المزادات لصالحها وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.