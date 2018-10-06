"خيرية الشارقة" تتفاعل مع "الخط المباشر" لدعم زواج مواطن مصاب بالتوحد

الشارقة 24:

قامت جمعية الشارقة الخيرية، بالتفاعل الإيجابي مع إحدى الحالات الإنسانية، التي تم ذكر تفاصيلها عبر إذاعة وقناة الشارقة الفضائية، ضمن برنامج "الخط المباشر".

وأعلن عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومديرها التنفيذي، أن الجمعية تلقت خبر الشاب المواطن الإماراتي المصاب بالتوحد، من خلال عرض الحالة وتفاصيلها عبر مداخلة هاتفية بالبرنامج، أكد فيها المتصل منذر المزكي، أحد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب المواطن 23 عاماً، يعاني من أعراض مرض التوحد، ما جعله يقف عاجزاً عن تحقيق آمال والديه وأسرته في إعفاف نفسه بالزواج. وأضاف أن المكالمة ذكرت أنه وعلى الرغم من كل ما يعانيه الشاب من صعوبات حياتية، إلا أنه من مواطني الدولة العصاميين والمكافحين، حيث أنه أكمل تعليمه ودراسته الأساسية والجامعية، ويسعى لتأسيس أسرة إماراتية تساهم في خدمة الوطن.

وأردف بن خادم، أن الجمعية تقوم بدورها الكامل تجاه كل ما يصيب المواطنين بدولة الإمارات، وبما يتوافق مع آليات العمل داخل الجمعية، والأنظمة المعمول بها في الجمعيات الخيرية، وذلك إيماناً بأهمية الدور الخيري والإنساني الذي تقوم به، جنباً إلى جنب مع ما تقدمه الجهات والهيئات الرسمية بالدولة.

وقامت الجمعية بعد تسجيل الحالة، ضمن الحالات المصنفة بحالات تحت الدراسة والمعالجة، بفتح جانب المساهمة ليتم دعم الحالة من قبل المحسنين، وقد نالت الحالة دعماً متواصلاً منذ أول لحظات إعلانها، من خلال قنوات الجمعية الرسمية، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني، وتطبيق الجوال، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد الجمعية بالتعاون مع شركائها الإعلاميين والإعلاميات، وكذلك مؤسسات الإعلام المتعددة، أنها تعمل جاهدة لتواكب العصر، كما تقوم بالرصد الإعلامي من خلال بحث الحالات الإنسانية المستحقة على الصعيد الميداني، وكذلك من خلال وسائل الإعلام الجديد، والوسائل التقليدية المرئية والمسموعة والمقروءة.

وفي شأن آخر مستجدات الدعم ومساهمة المحسنين في ملف الشاب المواطن، تؤكد الجمعية، أن عطاء أهل الإمارات ما زال مفتوحاً من خلال رابط الحالة المخصص إلكترونياً لاستقبال الدعم، حتى يتم الوصول إلى نتيجة مُرضية وسعيدة للشاب وأسرته، وإدخال الفرحة والسرور عليهم.