المركز الدولي للاتصال الحكومي ينظم ورشة "التميز في البيئة الرقمية"

الشارقة 24:

نظم المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ورشة عمل تحت عنوان "التفاعل الحكومي الاستراتيجي عبر منصات الإعلام الاجتماعي"، يومي 3 و4 أكتوبر الجاري، بمسرح المجاز بالشارقة، بهدف تدريب المشاركين على التميز في البيئة الرقمية الحديثة، من خلال استخدام أساليب تعتمد على دلائل وبيانات الجماهير، وتزويدهم بمهارات التخطيط الاستراتيجي لمواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت الورشة التي قدمها المدرب مايك كوجاوسكي المتخصص في مجالات التسويق والتواصل الاستراتيجي، أسس المشاركة في الفضاء الافتراضي، وفق أحدث الاتجاهات الرقمية، ومهارات رصد وتحليل البيانات الاجتماعية، بغرض جمع المعلومات التجارية .

وتوقف كوجاوسكي عند أساليب تطوير الاستراتيجيات، بناءً على متطلبات المصدر، وتقنيات إدارة المخاطر التي يمكن أن تحدث أثناء استخدام القنوات الرقمية.

وتعرف المشاركون على خيارات التقنية المتطورة، التي تتضمنها منصات التواصل الاجتماعي، في مختلف أنحاء العالم، وكيفية استخدامها بالطرق المثلى .

واستعرض كوجاوسكي أفضل الممارسات العالمية الحالية في هذا المجال، من خلال مناقشة مجموعة من الدراسات والنماذج الخاصة بعملية إعداد الخطط والاستراتيجيات، ورصد وقياس أداء مواقع التواصل الاجتماعي، وأثرها على بيئة الأعمال.

وأكد طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن هذه الورشة تنسجم وخطط وبرامج المركز الرامية إلى تدعيم مهارات الكوادر الوظيفية، وإطلاعها على أحدث الأساليب المتبعة في مجال ريادة الأعمال عالمياً، والاستفادة من التطورات التقنية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في عصرنا الحالي، لما لها من فائدة كبيرة تنعكس على جودة وطبيعة الأعمال في الإمارة، وتدفع باتجاه أخذها إلى مستويات أكثر تطوراً وتكاملاً.

وأشار الى أن المركز يحرص على تنظيم الورش التدريبية التي تعود بالفائدة على القيادات الشابة، في قطاعات الاتصال الحكومي، وتنعكس على تطوير أساليب العمل، بما يضمن الارتقاء بجودة أعمالها إلى جانب تعريفها بالإمكانات التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي، لإثراء واقع الأعمال بتجارب جديدة ونوعيّة.

من جانبها اعتبرت جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، أن تنظيم الورش التدريبية يسهم في الارتقاء بالممارسات المؤسسية فيما يتعلق بالاتصال الحكومي على مستوى الإمارة والدولة، من خلال تعزيز رصيد المشاركين بمهارات جديدة، وإطلاعهم على أحدث تطورات ومستجدات الفضاء الرقمي، وتوجيههم نحو الاستخدام الأمثل للثورة الرقمية، التي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم.

وأكد سعيد علي الحمادي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير، أن الورشة استعرضت أهم الخيارات المعرفية التي تقدمها قنوات التواصل الاجتماعي، مطلعة الحضور على الأبعاد المعرفية التي تقدمها على صعيد الارتقاء بواقع الأعمال.

ونوه خالد علي المطروشي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجلس الشارقة الرياضي، بأن التطوّر التقني المتسارع في العصر الراهن، رافقته موجة من الخيارات المعرفية والتقنية، التي سهّلت من أداء الاعمال وساهمت بنقلها نحو مجالات متقدمة، حيث تم الاطلاع خلال الورشة على أحدث الخيارات التي تقدمها شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، للاستفادة منها وتطبيقها ضمن بيئة الأعمال.