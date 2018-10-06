كهرباء الشارقة تفوز بجائزة في التميز المجتمعي

الشارقة 24:

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجائزة، ضمن فئات التميز في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية على مستوى الوطن العربي، من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، تقديراً لجهودها الرائدة في دعم وتنظيم الفعاليات المجتمعية، وتطبيق ممارسات التنمية والنهوض بالمجتمع، حيث اتخذت خطوات إيجابية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتتعاون مع شركة بيئة لإنتاج 30 ميجا وات من تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وتنفذ مشروعات مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وأعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، عن اعتزاز الهيئة بحصولها على هذه الجائزة، مشيراً إلى أن الفوز بها، يعبر عن مدى التطور الذي تسعى الهيئة لتحقيقه، في مجال خدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه، ويعكس الإنجازات التي حققتها الهيئة، والتقدم الذي تشهده في مجالات عملها المختلفة، بما يحقق ثقة المشتركين.

وأكد سعادته، أن الهيئة تسعى إلى توسيع مظلة مسؤوليتها الاجتماعية، من خلال تشجيع الموظفين، وحثهم على المساهمة في المشاريع والمبادرات التي تستهدف تنمية المجتمع، وتقديم الاقتراحات والأفكار التي تساهم في تطوير خدمة المجتمع، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار ومراعاة العوامل البيئية وتحقيق الاستدامة.

وأشار سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، إلى أن مبدأ المسؤولية المجتمعية يتعدى مفهوم الأعمال الخيرية، ليشمل توفير آليات فاعلة من شأنها التصدي للتحديات القائمة، ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تقف عائقاً في وجه النمو ورفاهية المجتمع على المدى الطويل، ولهذا تسعى الهيئة من خلال تسخير كافة الجهود والطاقات، إلى وضع الأدوات والمهارات والخبرات التي تضمن بنية أساسية قوية، وخدمات متميزة تضاهي العالمية وتتفوق عليها.

وأوضح سعادة رئيس الهيئة، أن حصول الهيئة على الجائزة يسهم بشكل إيجابي، في تنمية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة، وتطوير آليات برامج المسؤولية الاجتماعية بما يخدم أهداف المجتمع ويحقق تطلعاته، والارتقاء بمفهوم المسؤولية الاجتماعية إلى مستوى المفهوم الاستراتيجي.

بدورها، أشارت فاطمة الكاظم مهندسة الصحة والسلامة والبيئة، أن الهيئة فازت بالجائزة، نتيجة للخدمات والمبادرات المجتمعية التي تقدمها، وعلى وجه الخصوص مبادراتها في مجال تعميق قيم الثقافة المجتمعية، في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه والتوعية بالسلوكيات الصحيحة، في ترشيد الاستهلاك وغرس قيم الانتماء والمبادرة والمنافسة لدى أفراد المجتمع، وتشجيع الموظفين على المشاركة في كافة الفعاليات المجتمعية، وإطلاق عدد من المبادرات.

وأوضحت الكاظم، أن الجائزة تعمل على تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة، لتحقيق التميز في مجال المسؤولية الاجتماعية، وإلقاء الضوء على دورهما في الإسهام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة وخدمة المجتمع، عبر المشاركة في الفعاليات التوعوية، ودعم مسيرة الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية، وتكريس هذا المفهوم حتى يصبح ثقافة عامة في المجتمع.

وتستهدف الجائزة، تكريم شخصيات من القطاعين العام والخاص، في كل دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، قامت بمبادرات وإنجازات في مجال المسؤولية الاجتماعية، وساهمت بدعم المجتمعات المحلية في كافة المجالات.