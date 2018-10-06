شرطة الشارقة تُشجع منتسبيها على استكمال دراساتهم

الشارقة 24:

استقبلت العقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة، يوم السبت، الرقيب أول سعود عبد العزيز علي الشامسي من مرتب قسم التدريب والتأهيل، والمبتعث لاستكمال دراساته العليا، والحصول على درجة الماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، على نفقة الحكومة.

وأكدت العقيد الشوق، استمرار الإدارة في تقديم الدعم لمنتسبي شرطة الشارقة، من كافة الرتب من الراغبين في إحراز المزيد من التقدم العلمي، وتمكينهم من استكمال دراساتهم العليا داخل وخارج الدولة، انطلاقاً من توجيهات سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بهذا الصدد، مشيدة بجهود الرقيب الشامسي وحرصه ومثابرته على الارتقاء بمؤهلاته العلمية والأكاديمية، ليقدم بذلك نموذجاً يحتذى من قبل زملائه، ويشكل حافزاً لهم على المضي قدماً، في رفع مؤهلاتهم العلمية، والارتقاء بقدراتهم في مختلف المجالات.