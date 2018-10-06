شرطتا الشارقة والفجيرة تبحثان تعزيز التعاون الأمني

الشارقة 24:

في إطار التعاون القائم والمشترك، بين كافة القيادات الشرطية بالدولة، استقبل العقيد يونس الهاجري مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفداً من شرطة الفجيرة، برئاسة العميد راشد سالم اليليلي مدير إدارة المنافذ والمطارات والوفد المرافق له.

تأتي هذه الزيارة، بهدف التنسيق والتعاون بين الجانبين، وللاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في قسم شرطة مطار الشارقة الدولي .

ورحب العقيد يونس الهاجري بالوفد، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين القيادتين، ثم تبادل الجانبان الحديث حول المواضيع ذات الصلة بالعمل الشرطي، والتي تتماشى مع أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية.

وأعرب الوفد الزائر، عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة على حسن الاستقبال، وما قدمته من معلومات، مؤكداً استمرار التواصل وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين.