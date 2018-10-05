مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يستقبل كبار السن

خلال استقبال كبار السن في ضاحية الزبارة

الشارقة 24:

في إطار تعزيز جهوده في تحقيق الشراكة المجتمعية، نظم مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، في مقره بمدينة خورفكان استقبالاً لكبار السن وسط حضور جمع غفير من الأهالي.

حضر اللقاء محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس الضاحية، وخلفان صالح النقبي نائب الرئيس وأعضاء مجلس الضاحية ولفيف كبير من الحضور الذين شاركوا في الفعالية المجتمعية.

وتم خلال اللقاء التسامر مع كبار السن والاطمئنان على أحوالهم، بجانب مشاركتهم الأراء في العديد من الموضوعات المجتمعية وسط مشاركة الأبناء والأهالي الذين أشادوا بمبادرة مجلس ضاحية الزبارة في دعوة كبار السن لحضور اللقاء.

وأكد محمد أحمد الغاوي النقبي، رئيس مجلس ضاحية الزبارة حرص المجلس على تنظيم مثل هذه اللقاءات المهمة التي تهدف إلى دعم وتعزيز التواصل المجتمعي مع فئة كبار السن.