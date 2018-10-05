جاسم المازمي: المعلم ينبوع الحكمة وشُعلة المعرفة

الشارقة 24:

توجه جاسم المازمي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، برسالة شكر وعرفان للمعلمين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، مثمناً دورهم الكبير في تعليم الأجيال العلم النافع والمعرفة الجامعة.

وأضاف المازمي، في رسالته للمعلمين "كونوا أمناء على أبنائنا وبناتنا الطلبة، ومخلصين لعملك، أعطوا أقصى ما عندك من علمٍ وجهدٍ كبيرٍ في سبيل العلم والتعلم، للرقي والنهوض بالمسيرة التعليمية في دولتنا الحبيبة، أغرسوا لنا ثمرة طيبة من المتفوقين والمتفوقات من أجل بناء الوطن، أبحروا بالسفينة لبر الأمان، أنتم القدوة الحسنة التي نقتدي بها، ويقتدي بها الجميع، فالكثير منا استمد قوته وشخصيته وسلوكه وأقواله منكم، غرستم فينا قيماً كثيرةً ما زلنا نطبقها في حياتنا اليومية".