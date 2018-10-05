الطريفي: خطوات سباقة للاحتفاء بالمعلم بتوجيهات حاكم الشارقة

الشارقة 24:

أكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن اليوم العالمي للمعلم، مناسبة تستحق الوقوف عندها كثيراً لتجديد الثقة والاحترام لبناة الأجيال ومربيها.

وأضاف سعادته، في تصريح بالمناسبة، أن المعلم لبنة أساسية في تطور ورقي المجتمع، وتخريج جيل متسلح بالعلم والمعرفة، وفي هذا الإطار خطت إمارة الشارقة خطوات مهمة وسباقة نحو الاهتمام بالمعلم وبالمسيرة التعليمية، بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأردف الطريفي أن الإمارة الباسمة اكتسبت مكانة مرموقة، وباتت منارة العلم والثقافة، وفي ظل هذه المكانة، اكتسب المعلم احتراماً وتقديراً كبيرين، ومكانة رفيعة، متوجهاً بالشكر الجزيل لكل المعلمين، على جهودهم الكبيرة في تنشئة الأجيال.